Кипр и Мальта предоставили Литве гуманитарную помощь

Кипр и Мальта предоставили Литве гуманитарную помощь для борьбы с миграционным кризисом, сообщило в среду Министерство внутренних дел.

Кипрское правительство приняло решение выделить Литве гуманитарную помощь в размере 20 тыс. евро для разрешения вызовов нелегальной миграции на внешней границе Евросоюза.

Во вторник в Литву поступила партия гуманитарной помощи с Мальты – спальные мешки и подушки.

"Каждая партия помощи – это знак солидарности с Литвой. Получаемые самые необходимые вещи позволяют обеспечить мигрантам минимальные условия проживания. Я благодарю партнеров, которые направляют помощь, каждая ее партия для нас важна", – отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.

Литва уже получила экспертную помощь, технику, модульные дома, колючую проволоку из Австрии, Эстонии, Польши, Словении и Украины.

В рамках механизма гражданской обороны ЕС в Литву прибыла гуманитарная помощь - палатки, модульные дома, кровати, одеяла, мебель, электрогенераторы, обогреватели и другие необходимые вещи из 17 стран.

В Литве также работают эксперты, переводчики и сотрудники погранохраны, социальные работники агентства Frontex, Европола, Европейского бюро по делам беженцев.

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