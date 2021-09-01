Премьер-министр Литвы: никто не хотел бы начинать учебный год с эпидемиологических ограничений

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поздравляет всех с первым сентября и напоминает, что сейчас главное - обуздать пандемию.

"Мы все хотели бы, чтобы новый учебный год не пришлось начинать с эпидемиологических правил, исследования возможных сценариев. С другой стороны, за то, что мы увереннее можем чувствовать себя в начале этого учебного года и надеяться на обуздание пандемии, мы должны быть благодарны науке и предоставляемым ею знаниям.

Возможно, в будущем мы столкнемся с еще более серьезными вызовами и то, как нам удастся их решать, очень зависит от всех, кто сейчас учится, совершенствуется, ищет новые и творческие решения, делится знаниями с другими. Научные победы, всесторонние знания, критическое мышление и ответственность за свои действия помогают преодолеть все невзгоды и с надеждой смотреть в будущее.

Поэтому сегодня я поздравляю не только работников и участников сферы образования, но и все государство с днем надежды – многочисленная община учеников, студентов, учителей, преподавателей начинает свой путь к вершинам знаний", – сказано в поздравлении премьер-министра.

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