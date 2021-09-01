В Литве наступило 1 сентября, но прогнозы не радуют: контактное обучение может продлиться всего две недели

В среду ученики возвращаются за парты, новый учебный год начнется с контактного обучения, однако есть опасения, что учеба в школах продлится всего пару недель. Председатель Литовского профсоюза науки и образования Эгидиюс Милешинас считает, что уже в середине сентября будут дети, которые перейдут на контактное обучение.

"Я думаю, что полноценного контактного обучения не будет с середины сентября, будут дети, которые заболеют, которым придется изолироваться, начнется отчасти гибридное, отчасти удаленное обучение, отчасти оно будет контактным. Конечно, все хотят, чтобы контактное обучение длилось постоянно, но жизнь есть жизнь", – сказал Милешинас в передаче "День на Delfi".

"Лично я считаю, что примерно в то же время, что и в прошлом году, правительство должно будет принять более жесткие решения", – прибавил он.

По словам Милешинаса, перед началом учебного года учителей больше всего беспокоит то, что контактное обучение не будет полностью контактным.

"В соответствии с принятыми решениями, если в классе кто-то заболеет или должен будет изолироваться, вводится гибридное обучение, если у школы есть такая возможность. Если такой возможности нет, переходят к удаленному варианту, это значит, что учитель будет вести и контактные и удаленные уроки, если нет гибридного варианта. Это двойная работа. Я уже не говорю о гибридном преподавании, которого избежать не удастся. Министерство не думает о дополнительных средствах, которые нужны для его осуществления", – сказал глава профсоюза.

Между тем канцлер Министерства науки, образования и спорта Юлюс Лукошюс сказал, что несмотря на то, что вехи организации обучения были объявлены неделю назад, они будут напоминать то, что было весной.

"Неделю назад были объявлены меры обеспечения безопасности в школе. Да, это появилось достаточно поздно, у нас было много ожиданий и потребностей со стороны тех же школ, их руководителей, они представили нам предложения", – сказал Лукошюс.

Однако, по его словам, к новому учебному году готовились с мая, поэтому большого хаоса нет.

Лукошюс подчеркнул, что есть одно требование - школы должны организовать тестирование, но он обратил внимание на то, что это необязательно.

"Это нужно, чтобы враждебно настроенные увидели друзей, которые регулярно проверяют свое здоровье, и им от этого не становится плохо – они не болеют, с ними ничего не случается, чтобы они просто поняли - это надо делать, чтобы в случае ухудшения ситуации у нас был высокий уровень тестирования, класс будет безопасным, дети смогут учиться контактно", – сказал канцлер.

По словам Лукошюса, даже если ситуация сильно ухудшится, часть учеников все равно будет учиться контактно.

"Это касается дошкольного и начального обучения, а также выпускных классов с 1 февраля 2022 года", – сказал Лукошюс.

Между тем член Родительского форума Кястутис Миколаюнас сказал, что на главные вопросы даны ответы, но все же они получены в последние дни. "Сочувствую руководству школ, которое должно осуществить этот порядок, появившийся всего несколько дней назад", – сказал он.

"Даны ответы на основные вопросы: тестирование необязательно, оно не будет условием для посещения школы. Вакцинация необязательна, она не дает ученикам никаких льгот. Обучение будет контактным, родители очень этого ждут", – сказал он.

По словам Миколаюнаса, около 1/5 родителей и сейчас не повели бы детей в школы, если бы была такая возможность. Он сказал, что как и в обществе, в разных школах отношение к тестированию и вакцинации разное.

"Это разобщение, конечно же, есть и на уровне школ. Я надеюсь, что удастся договориться и открыть школы без каких-то проблем", – сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!