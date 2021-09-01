Источники: минимальную зарплату в Литве предлагают поднять на 88 евро

Министерство социальной защиты и труда предложит увеличить минимальную зарплату в Литве на 88 евро, до 730 евро "на бумаге", эту информацию BNS подтвердили два не связанных между собой источника.

Ранее предлагалось увеличить минимум на 61 евро (на 9,5%) до 703 евро, однако министр социальной защиты и труда Моника Навицкене сказала, что минималка может увеличиться и больше. Вопрос повышения минималки внесен в повестку дня заседания правительства 1 сентября, однако во вторник вечером необходимые документы еще не были переданы.

Если правительство одобрит такое решение, то в пятницу его передадут на обсуждение в Трехсторонний совет, а окончательное решение правительство примет в октябре вместе с бюджетом на 2022 год.

Сейчас минимум в Литве составляет 642 евро "на бумаге".

Трехсторонний совет, в который входят представители профсоюзов, работодателей и правительства, к единому решению по этому вопросу не пришел и представил правительству разные позиции.

Минфин и Центробанк Литвы предлагали увеличить минимум до 703 евро "на бумаге", профсоюзы - до 750 евро, а работодатели предлагали вообще не повышать минималку, пока неясно, какие последствия пандемия будет иметь для литовского бизнеса.

Согласно Трудовому кодексу, минимум в Литве могут платить только за неквалифицированную работу.

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