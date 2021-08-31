Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на митинг 10 сентября

Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на проведение митинга Союзом семей 10 сентября. Заместитель главы администрации муниципалитета Адомас Бужинскас сказал, что разрешение было отозвано по нескольким причинам.

"Просили разрешение на митинг с участием 15 000 человек, мы видим, что физически столько людей на указанной территории разместиться не сможет", – сказал Бужинскас.

По его словам, в муниципалитет обратились и представители библиотеки им. М.Мажвидаса, обратив внимание на то, что необходимо создать возможность для людей, желающих пройти в библиотеку, сделать это без каких-либо препятствий.

"Плюс, очевидно, что это нарушит повседневный уклад жизни вильнюсцев", – сказал представитель муниципалитета.

Кроме того, по его словам, на такое решение повлияла и просьба разрешить проведение мероприятия до 22 часов.

Мы считаем, что сама площадь освещена недостаточно хорошо, это осложнит работу стражей порядка, снизит безопасность", – сказал Бужинскас.

По его словам, беспокойство вызвала и информация, предоставленная Департаментом госбезопасности Литвы.

Такое решение было принято после ознакомления с документами, переданными Департаментом госбезопасности накануне принятия решения. ДГБ уведомил муниципалитет об угрозе насильственных выпадов и других опасностях.

Напомним, что 10 августа в Вильнюсе состоялся митинг с участием 5000 человек, который закончился массовыми беспорядками. Участники митинга протестовали против ограничений для людей без иммунитета.

После этого происшествия Вильнюсский муниципалитет отозвал разрешение на проведение ряда акций протеста, включая митинг, намеченный на 10 сентября.

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