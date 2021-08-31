На границе Литвы с Беларусью пожарный получил смертельную травму. Он помогал монтировать заграждение

Во вторник на границе Литвы с Беларусью получил смертельную травму сотрудник Департамента противопожарной безопасности и спасения, сообщило Министерство внутренних дел.

47-летний Эгидиюс Карла получил травму при подготовке к монтажу колючей проволоки, так называемой концертины, говорится в сообщении.

Была вызвана скорая помощь, однако спасти жизнь пожарного медикам не удалось.

"Это несчастье потрясло нас всех. Пожарный погиб, выполняя свой долг, помогая усиливать охрану государственной границы с Беларусью. В связи с горькой утратой я выражаю глубокие соболезнования членам семьи погибшего, близким и коллегам, пожарным-спасателям. В этот тяжелый момент я желаю сообществу пожарных-спасателей стойкости и сплоченности", – сказала для пресс-релиза министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра, близким погибшего Карлы будет предоставлена любая помощь. Как сообщает МВД, Карла проработал пожарным-спасателем 25 лет.

По сообщению министерства, забор на границе Литвы и Беларуси возводят бригады, сформированные Вооруженными силами Литвы и Департаментом противопожарной безопасности и спасения. С учетом рисков, связанных с колючей проволокой, теперь на участке границы будут дежурить парамедики.

Решение о возведении забора на границе с Беларусью было принято в связи с тем, что Литва в последние месяцы сталкивается с возросшей нелегальной миграцией. В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тыс. мигрантов.

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