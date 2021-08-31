Министр экономики о требованиях Союза семей: новую власть можно выбрать на выборах

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что по-прежнему надеется, что запланированный на 10 сентября митинг будет мирным. Правда, власти пока не спешат принимать требования Союза семей и не скрывают, что часть из них и не собираются рассматривать. По словам Армонайте, требования будут всегда, правящие будут продолжать осуществление своей программы, а власть, напомнила политик, можно сменить на выборах.

"Ситуация внеочередная, наблюдается сразу несколько кризисов – и миграционный кризис, и пандемия. Естественно, что люди не довольны этими решениями не только в Литве, но и во всем мире. Мы просто стараемся принять наилучшие решения в этой сложной ситуации: для нас важно, чтобы работал бизнес, школы, чтобы люди были здоровы", – сказала Армонайте журналистам после посещения Центра реестра.

По ее словам, - это основная цель власти.

"Требования будут всегда и разные. В Литве состоялись выборы, сформировано правящее большинство, у нас есть программа, мы взяли на себя ответственность за это государство и мы продолжим работу. Будут следующие выборы, можно будет делать другой выбор", - сказала министр экономики Армонайте.

На вопрос, не боится ли она повторения беспорядков, министр сказала, что службы выполняют свои функции, а у людей есть право протестовать.

"Важно, чтобы все были в безопасности – и участники протеста, и прохожие. Я надеюсь, что все будет хорошо", – прибавила министр.

Портал Delfi уже сообщал, что в понедельник спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен встречалась с организаторами митинга, они заверили ее, что митинг пройдет в мирной обстановке.

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