Истребители НАТО на прошлой неделе 4 раза сопроводили российские военные самолеты

Несущие дежурство истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие над Балтийским морем.

Дважды истребители НАТО поднимались в небо во вторник, оба раза были опознаны российские борта, следовавшие в Калининградскую область.

Еще по одному самолету, следовавшему в Калининградскую область, было опознано в среду и в субботу.

Часть самолетов следовали с выключенными транспондерами, без предоставленного заранее летного плана, но все поддерживали радиосвязь с региональными авиадиспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

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