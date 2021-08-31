Ситуация в Литве ухудшается: где положение самое печальное, и кто входит в черную зону

Эпидемиологическая ситуация в Литве по-прежнему ухудшается, за последние сутки установлено 646 новых случаев. Общий уровень заболеваемости в Литве достигает последней красной зоны C3, это 285,1 случай на 100 000 жителей за последние 14 дней и доля положительных тестов 5% за последние 7 дней. Однако в разных муниципалитетах ситуация значительно отличается в десятки раз.

Хуже всего сейчас дела обстоят в Клайпеде, которая входит в черную зону, где уровень заболеваемости составляет 620 случаев на 100 000 за последние 14 дней, а доля положительных тестов составляет 7%.

В черную зону входит и мэрия Игналинского района - 212 случаев и 12% - доля положительных тестов.

В Молетском районе ситуация больше чем в 10 раз лучше, чем в Клайпеде. Там уровень заболеваемости составляет 59,3 случая на 100 000 жителей, но доля положительных тестов составляет 4,3%, поэтому муниципалитет входит в красную зону C2.

Кроме Молетского района, еще в 10 муниципалитетах показатель заболеваемости на 100 000 жителей выражен двузначными числами.

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