Через месяц будущие водители будут сдавать экзамен по новым правилам

С 1 октября 2021 года практический экзамен по вождению на категорию B в Regitrа будет проходить по новому порядку – в нем появится задание самостоятельного вождения. Во время этого задания будущий водитель 10-15 минут должен руководствоваться навигационным оборудованием. Цель новшества - максимально подготовить водителя к реальным ситуациям на дороге, научиться правильно распределять внимание и самостоятельно планировать поездку, когда рядом нет инструктора или экзаменатора.

Продолжительность самого экзамена не изменится - это будет 45-50 минут. Сначала экзамен будет проходить в обычном режиме, не раньше чем через 10 минут после его начала экзаменатор попросит водителя руководствоваться навигационным оборудованием.

Продолжительность задания - 10-15 минут, если на пути будет подходящее место, экзаменатор может попросить выполнить какой-либо маневр, например, припарковаться, развернуться в узком месте и т.д.

По словам гендиректора Regitrа Саулюса Шуминаса, во время экзамена надо не только проверить все навыки будущего водителя, связанные со знанием ПДД, но и проверить, насколько он ориентируется на дороге, учитывает других участников движения, может принимать самостоятельные решения.

Такой метод экзаменации уже не первый год успешно применяют в Голландии, Швеции, Норвегии, Финляндии и Великобритании.

Несмотря на появление нового задания, сама система оценки будущих водителей не меняется. Если во время экзамена водитель повернет не туда, куда укажет навигационное оборудование, или поедет по другой дороге, это не будет считаться ошибкой и не скажется на результате экзамена. В таком случае надо не теряться, руководствоваться знаками и ждать, когда навигационное оборудование заново проложит маршрут.

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