Премьер-министр: завершается идентификация нелегальных мигрантов в Литве

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразила надежду на то, что ведомства страны на следующей неделе завершат идентификацию прибывших в этом году в страну нескольких тысяч нелегальных мигрантов.

По ее словам, тогда специалисты смогут более активно рассматривать прошения об убежище.

"Действительно, наши ведомства работают достаточно интенсивно. Надеюсь, что на следующей неделе уже все люди будут идентифицированы, и мы с каждым сможем дальше работать по отдельным процедурам", – заявила премьер во вторник в интервью радиостанции LRT.

В этом году в Литву нелегально попали 4,1 тыс. мигрантов, большинство из них – из Ирака. Вильнюс обвиняет Минский режим в организации потоков нелегальных мигрантов и называет это гибридной агрессией.

И. Шимоните отметила, что часть мигрантов избегают идентификации и дачи биометрических данных, скорее всего, еще надеясь сбежать из центров содержания в Литве.

Она утверждает, что также идет поиск мест для размещения мигрантов на холодный сезон.

В связи с наплывом мигрантов правительство объявило экстремальную ситуацию. В последнее время поток мигрантов снизился, поскольку литовские должностные лица начали разворачивать нелегалов у государственной границы.

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