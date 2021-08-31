"Выжившие", смелые, ловкие, обаятельные: как прийти в цирк в девять лет и остаться там навсегда Как уживаются цирк и пандемия?

Почти всем известна негласная истина – евреи счастливы в дороге. Очевидно, то же самое можно сказать и о цирковых артистах. Это такая особая каста – представители этой профессии постоянно переезжают с места на место. Пандемия внесла свои коррективы в их ритм жизни, но изменила ли она цирк как явление?

Об этом мы поговорили с директором цирка Amber cirkas, жонглером-эквилибристом Дарюсом Щяснулявичюсом. В рамках специального цикла "Выжившие" он рассказал нам, чем живет эта необычная индустрия, тяжела ли доля служителей шапито, где воспитывают молодых артистов и почему его цирк не привлекает к выступлениям диких животных.

Начало начал

Наш герой родился в Алитусе, вырос в простой семье. По его словам, именно в этом городе он приобщился к цирковому искусству.

"В нашем городе была цирковая студия – при машиностроительном заводе, поскольку я жил неподалеку, пошел туда заниматься. Она была очень популярна. Я пришел в цирк, когда мне было девять лет, и остался там навсегда", – рассказывает он.

Работа в цирке – тяжелое ремесло. Чтобы отточить мастерство, требуются месяцы тренировок. Случается, что над одним трюком приходится работать неделями.

"Заниматься было очень нелегко, но мне нравилось, потом появились результаты, я стал выступать на конкурсах и получать призы, поэтому заинтересованность и азарт росли. Все это происходило на республиканских цирковых фестивалях – еще во времена Литовской ССР. Кстати, один из них сохранился и продолжает жить – ежегодно его проводят в городке Шакяй. Там действует своя цирковая школа".

Дарюс говорит, что в 80-х в Литве действовало около 14 цирковых самодеятельных коллективов. Большинство из них работало на самом высоком уровне, так как руководители импровизированных трупп и кружков получали финансирование от государства, следовательно, могли подходить к этому ремеслу серьезно.

"Наш коллектив был одним из лучших в Литве, поэтому мы представляли свой город и республику на всесоюзных конкурсах – в Москве, в Риге. Там мы также были в числе лучших", – делится воспоминаниями артист.

Сегодня о традициях и самом существовании алитусской цирковой школы знают немногие, но в конце 80-х она гремела на всю Литву. Студия подарила миру десятки профессиональных цирковых артистов.

"Наша студия просуществовала до 1993 года. Ее история завершилась внезапно – она закрылась после того, как в автокатастрофе трагически погиб руководитель".

По призванию души

До того, как начать свой бизнес Дарюс Щяснулявичюс сам много лет отработал в цирке, он выступал в самых разных уголках мира.

"Я был жонглером-эквилибристом, а также канатоходцем. Жонглировал большими предметами на высоте. Мячи, ракетки… К слову, людям больше нравится простой инвентарь. Когда жонглируешь булавой, например, публика нередко сомневается в достоверности трюка, хотя никакого подвоха нет, а вот условные баскетбольные мячи вне подозрений", – улыбается собеседник.

После службы в армии наш герой уехал в Москву – он намеревался поступить в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, но распад Советского Союза и события 1991 года спутали его планы.

"Я оказался в Москве как раз тогда, когда произошел августовский путч. Когда выезжал, границ еще не было, приехал в тот момент, когда в столицу вывели танки. Мой хороший знакомый, который приютил меня, посоветовал отказаться от училища, так как было совершенно непонятно, что будет дальше. Вместо этого я поехал в Ригу, где также действовала довольно сильная школа. Устроился в Рижский цирк – так и началась моя профессиональная карьера".

После Латвии он направился в Польшу, работал по контракту, чуть позже вновь вернулся в страны Балтии, где стали открываться первые передвижные цирки, а потом осел в Европе.

"Чем больше знакомых, тем больше контактов. В то время я отсылал цирковым агентам кассеты, показывал, что умел, а они, в свою очередь, предлагали работать в западных цирках, получая процент от гонораров. Я работал в Дании, в Швеции, в Норвегии – зарплаты, как и условия труда, там очень хорошие. Не буду перечислять все страны, так как их было очень много… Самыми экзотическими и дальними были ЮАР и Гренландия", – шутит Дарюс.

Сегодня он до сих пор работает, но выходит на сцену гораздо реже.

"Когда мне исполнился 41 год, я почувствовал какую-то усталость… Старые травмы дали о себе знать, с годами физическая сила уже не та, что прежде. Кроме того, захотелось большей оседлости. Жене тоже немного надоело передвигаться с места на место. Деньги на тот момент у нас были, мы скопили приличную сумму и стали задумываться о том, чтобы начать свое дело".

Директор цирка

Дарюс Щяснулявичюс утверждает, что толчком к созданию бизнеса стало предложение коллег, которые распродавали цирк-шапито и весь инвентарь по дешевке.

"Мы решили инвестировать деньги в цирк, попробовать создать что-то новое в Литве. Изначально у нас была старая палатка, но главное было в бой ввязаться, а дальше дело пошло. Я собрал команду, пригласил на работу старых друзей – лучших представителей алитусской школы. Таким образом, удалось написать первую полноценную программу. Это было девять лет назад, в следующем году у нас будет юбилейный десятый сезон", – с улыбкой говорит предприниматель.

Кстати, в цирке Дарюса Щяснулявичюса дикие животные не выступают. Сегодня в Литве и в странах Западной Европы идут большие дискуссии о том, этично ли привлекать зверей к выступлениям, но возглавляемый нашим героем Amber cirkas изначально не использовал их.

Правда, к показу домашних животных он относиться позитивно и не считает, что дрессура собак, кошек, лошадей, уток, коз или куриц аморальна. Напротив.

"Мы не имели права покупать медведей или тигров, да не собирались, так как в Литве от такой практики еще десять лет назад стали постепенно отказываться, а вот домашние животные у нас выступают. Я не вижу в этом ничего плохого, но не все со мной согласны… Вильнюс – единственный город в странах Балтии, где запрещено показывать любых животных. По моему мнению, это неправильно. Почти в каждой семье есть кошки и собаки, хозяева их воспитывают, как могут, кто-то подходит к этому вопросу серьезнее, но мы ведь не видим в этом ничего страшного и не стремимся запретить держать их дома", – пожимает плечами Дарюс.

"Кроме того, в каком-то смысле цирк выполняет образовательную функцию. Недавно стал невольным свидетелем случая, когда ребенок увидел коз на территории нашего шапито, и стал кричать, мол, мама, мама, смотри, какие коровы… Конечно, печально, что некоторые современные дети настолько оторваны от корней и природы, что не знают таких простых вещей", – разводит руками собеседник.

Кто ходит в цирк?

Передвижной цирк Дарюса исколесил всю Литву и ближнее зарубежье. Отвечая на вопрос, где лучше всего принимают, он поделился интересным фактом – цирковое искусство ценят русские.

"Как ни странно, хорошо принимают там, где много русскоязычных. В целом – это неудивительно, поскольку в России, возможно, самая сильная цирковая школа в мире. Может, у русских в крови есть что-то цирковое… Традиции цирка в России – очень глубоки, там есть много стационарных цирков, хотя в Европе, в том числе и в Западной, это не принято. Там цирки любят, но предпочитают шапито", – говорит он.

Цирк и пандемия

По его словам, несмотря на все сложности, бизнес работает успешно. Так, например, в этом году в Вильнюсе его цирк стоял полтора месяца, гастроли пришлось продлить, нехватки в посетителях не было.

"Такое бывает очень редко. Думаю, что после пандемии люди соскучились по мероприятиям, соскучились по празднику. Кроме того, конкуренции стало меньше… В одно время по Литве ездило 11 палаток, как наша. Далеко не у всех программы заслуживали внимания, многие из них примитивны, но если человек один раз попал на плохое представление, он нередко думает, что и другой цирк не предложит ничего лучше, но это заблуждение", – поясняет он.

По подсчетам Дарюса, сегодня по Литве ездят три шапито. Среди них – чешский и украинский.

"Из-за пандемии многие закрылись… Нам удалось избежать этой участи. Поскольку мы платим налоги, наши работники тоже получили выплаты. Не могу сказать, что нас оставили на произвол судьбы, но, конечно, когда ты зарабатываешь, это не сравнится с объемом компенсаций. Помимо прочего, мы привыкли всегда быть в движении, а вирус изменил наш образ жизни".

Живое искусство

Искать тех, кто сможет выступать на сцене, сегодня действительно непросто, признается Дарюс, однако школы-студии по-прежнему существуют.

"Сегодня у меня работает победитель Lietuvos talentai ("Таланты Литвы" - Тв-шоу) Каспарас Буянаускас, его сестра Кристина – она заняла второе место. К слову, все они из Алитуса, учились в местной цирковой студии. Конечно, искать артистов сегодня непросто – нет базы. Если раньше в школах был отбор, то сейчас принимают уже почти всех – лишь бы занимались".

Быть цирковым артистом – очень непросто, говорит герой. Зрители смотрят выступления и видят праздник, феерию, огни, блестки, но за легкостью и непринужденной игрой скрывается тяжелый труд.

"Мы видим лишь красивую сторону цирка, но репетиции очень нудные, тяжелые, монотонные. Например, артист может целый час растягивать ногу… Я не знаю, как ситуация будет развиваться дальше, но точно могу сказать одно – с кадрами действительно трудно", – вздыхает собеседник.

Кроме того, удивить человека сегодня сложно.

"В Интернете гуляет множество самых разных видео – выступления, шоу талантов… Но цирк необходимо смотреть вживую. Цирк – это живое искусство. Здесь происходит обмен энергиями, здесь люди испытывают настоящие эмоции, которые не заменит никакая запись".

На вопрос о том, как бы он мог описать цирк как явление для человека, который никогда там не был, наш герой ответил так: "Цирк – это всегда праздник, это люди, которым хочется подражать. Смелость, ловкость, молодость, обаяние – все это и есть цирк".

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