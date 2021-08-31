Министр: обсуждается возможность увеличить масштабы торговли через GIPL

В связи с тем, что Польша и Литва в этом году завершают прокладку газопровода (GIPL), министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис обсудил возможность создания благоприятных условий для клиентов этого межсоединения с целью максимально увеличить масштаб торговли газом на этой магистрали.

"Речь шла о том, как лучше использовать наше новое межсоединение между Литвой и Польшей, которое будет запущено – GIPL, о том, какими должны быть условия и тарифы, и возможны ли скидки на тарифа через это межсоединение", – сказал BNS в понедельник Д. Крейвис, который в понедельник встретился в Варшаве с уполномоченным польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским.

По словам Д. Крейвиса, договорено, что операторы передающих систем и регулирующие ведомства обеих стран представят возможные решения относительно возможности создания максимально благоприятных условий для торговли через газопровод.

"Тарифы применяются на соединении с учетом затрат операторов. Так что наши операторы вместе с регуляторами изыскали бы возможности, чтобы эти тарифы были как можно ниже, с целью сделать максимально большой торговлю в одну и другую сторону через межсоединение GIPL", –объяснил Д. Крейвис.

По словам министра, если иметь в виду рост польского газового рынка, высокую потребность в газе в Украине, то "велика вероятность того, что наш газ найдет рынок в Центральной и Восточной Европе" именно с помощью газопровода.

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