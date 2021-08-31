Шимоните сказала, что рекомендации подготовили по проведенным исследованиям. По ее словам, в ближайшее время эти решения будут оформлены официально.

"Да, вчера эксперты подготовили рекомендации. Проводились исследования на наличие антител в тех группах, кого первыми прививали – в группе врачей, работников и пациентов хосписов. После оценки результатов этих исследований эксперты подготовили рекомендации. Я думаю, в ближайшее время появится и приказ министра здравоохранения о ревакцинации", – сказала Шимоните, заметив, что это будет сделано в ближайшие недели.

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По ее словам, третьей дозой будут прививать через полгода после второй. Премьер сказала, что все будет зависеть от того, когда человека привили второй дозой.

Delfi напоминает, что в Литве уже прививают третьей дозой людей из группы повышенного риска.

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