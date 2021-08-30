Серых тюленей убивают: кто стоит за гибелью ластоногих обитателей Балтики?

Зоологи и защитники дикой природы бьют тревогу – на литовском побережье Балтики обнаружено рекордное количество мертвых тюленей. Специалисты не припомнят случаев, когда на пляжи выбрасывало такое число морских млекопитающих, как сейчас, однако причины этой аномалии неясны. Одни уверены, что виной всему изменение климата и теплые зимы, другие говорят, что экология здесь не при чем, – ластоногие гибнут в рыбацких сетях. Более того, некоторых из них убивают сознательно.

Спасатели тюленят

Сегодня в Балтийском море обитают три вида тюленей (около 50 000 особей) – все они внесены в Красную книгу. На литовском взморье чаще всего встречаются два вида – длинномордый серый тюлень, также известный как тевяк, и обыкновенный. Принято считать, что серый тюлень – редкий вид и живое свидетельство эволюции. Их численность сегодня достигает 30 000. История этих млекопитающих насчитывает более 10 000 лет.

Каждый год в середине весны телефоны центров спасения и приютов для животных в Клайпеде обрывают взволнованные люди. С тревогой в голосе они сообщают о найденышах на песчаных пляжах, но для марта-апреля это ситуация вполне обычная. В это время у балтийских тюленей наступает сезон размножения, они мигрируют, а некоторых малышей прибивает к нашим берегам. На помощь обитателям Балтики традиционно приходят специалисты Морского музея Литвы. Ежегодно биологи и зоологи спасают десятки маленьких морских хищников – здесь их кормят, лечат, ставят на ласты, учат добывать рыбу и спустя несколько месяцев выпускают в море.

В этом году работы особенно много. Ослабленных животных находили повсюду.

«Их везут со всего побережья: Бутинге, Паланга, Гируляй, Юодкранте, Нида», – говорит заведующий отделом птиц и морских млекопитающих Арунас Грушас.

Грушас – уникальная личность. На его счету не один десяток спасенных жизней. За глаза жители Клайпеды и прибрежных местечек давно называют его доктором Айболитом. Он выхаживает и следит за тюленятами по ночам, откармливает их витаминами, антибиотиками, специальными смесями, приучает к живой рыбе.

Ситуация ужасающая

Длинномордыми тюленятами – традиционными обитателями Балтийского моря – здесь никого не удивишь, но вот взрослые звери попадают сюда не так часто. По крайней мере, не в таком количестве и не в таком состоянии, как сейчас.

На минувшей неделе представители местных приютов для животных поделились с журналистом «Экспресс-недели» тревожащими цифрами. За неполный год на побережье было найдено 46 мертвых тюленей.

«Мы курируем северное побережье – Смильтине, Мелнраге, Гируляй, то есть те территории, которые с одной стороны прилегают к Неринге, а с другой – к Приморскому региональному парку. В период за январь-июль было обнаружено 23 трупа. Ситуация – из ряда вон выходящая. Я не припомню, чтобы когда-то фиксировалось столь большое количество неживых зверей, и нужно понимать, что это только на нашем участке, – сокрушается директор приюта „Būk mano draugas“ Галина Кучинскене.

Ей вторит администратор центра „Nuaras“ Гинтаре Люткувене. Эта организация отвечает за сбор и утилизацию мертвых тюленей на южном побережье – в Юодкранте, в Ниде, в Прейле, а также в Паланге, Швянтойи и Бутинге.

«Чтобы осознать всю серьезность ситуации, приведу цифры: в прошлом году на нашем участке было обнаружено 53 тюленя, в этом 41, но до конца года еще далеко. При этом 23 найденыша были мертвыми», – утверждает она.

По ее словам, признаки насильственной смерти на телах животных выявляются редко, но такие случаи все же бывают. В свое время на пляжах и в близлежащих водах находили туши тевяков с колотыми, огнестрельными ранами и даже с отрубленными головами.

«Пролить свет на гибель тюленей могли бы комплексные исследования, которые должны провести специалисты из министерства окружающей среды. Мы с коллегами не раз обращались с просьбами к чиновникам, выступали с этой инициативой, нам обещали, что эти предложения будут рассмотрены и даже удовлетворены, но воз и ныне там», – разводит руками администратор.

Ситуацию усугубляет то, что в Литве не предусмотрено фактических никаких правовых механизмов для борьбы с браконьерством такого рода.

«У меня есть целая коллекция фотографий, которые не оставят равнодушными даже самых отпетых скептиков. Тюлени с колото-резаными ранами, огнестрельными ранениями, гематомами, порезами… Я уже и не надеюсь на то, что ответственные службы, в том числе и правоохранительные органы, когда-нибудь предпримут хоть какие-то действия, чтобы выявить и наказать нарушителей и тех, кто издевается над животными», – вздыхает Арунас Грушас.

В то же время Эрландас Паплаускис, главный эколог Приморского регионального парка, охватывающего примерно 20 километров береговой линии – от поселка Гируляй до предместий Паланги, – говорит, что на своем участке ничего экстраординарного не заметил:

«Я не веду детальных подсчетов, но, по моим наблюдениям, в этом году число найденышей и мертвых животных не так сильно отличается от цифр в 2020 году. Более того, в прошлом году, если я не ошибаюсь, их было больше. В Балтийском море – около 30 000 тюленей. Можно ли сказать, что 20 трупов в год – тех, что находят на наших берегах, – это трагедия? Вопрос спорный. Впрочем, я слежу лишь за тем, что происходит на территории парка. Понимаю, что в целом на побережье ситуация может быть иная. Согласен с тем, что разумно было бы провести исследования и расследование, но говорить об этом с Минприроды, вне зависимости от того, что руководители там меняются, бессмысленно».

Кто виноват?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, причины – разные. Если речь идет об изможденных и ослабленных малышах, найденных на литовских пляжах, их здоровье напрямую зависит от климата. Например, в прошлом году зима была очень теплой, а самки тюленей обычно плодятся на льдинах. Их детеныши появляются на свет на суше и не могут сразу отправиться в большое плавание. Пока тюленята не окрепнут и не потеряют свою белую шерстку, они не могут быть в море.

Когда на Балтике нет нормального льда, ластоногие направляются к ближайшим берегам. Дело в том, что на протяжении месяца малыши должны питаться молоком матери, а потом их оставляют одних – на льдинах, где они должны подрасти, набрать вес, скинуть шерсть и уйти в открытое море. Если лед тает слишком рано, животные оказываются в воде, где они почти беспомощны. В итоге течением их прибивает к нашим берегам.

«Когда нет льда, самки тюленей направляются к эстонским островам. Эти небольшие площадки становятся пристанищем для нескольких сотен морских животных. У них нет возможности выбирать и искать места поудобнее, в ограниченном пространстве они вынуждены ухаживать за детенышами. Со временем животных становится все больше и больше, из-за стресса и скученности некоторые из них оставляют малышей, а другие просто теряют их, поскольку найти их по запаху становится невозможно», – поясняет этолог Вайда Наткявичюте-Сурвилене.

Нездоровая конкуренция за жизненное пространство и расставание с матерями приводит к тому, что неокрепшие тюленята гибнут. Другие же ползут к морю, пытаются добыть рыбу, но, как правило, эти попытки тщетны. Нередко островки в Балтийском море усеяны сотнями голодных и мертвых тюленей, часть из них попадает на литовское побережье.

Между тем Арунас Грушас говорит о причинах другого рода.

«Эта зима была достаточно холодной и самки могли спокойно плодиться на льдинах, однако избыток ослабленных и отрешенных от мам бельков может сигнализировать о проблемах с питанием – о нехватке рыбы», – делится мыслями зоолог.

Что касается ран и порезов, здесь все очевидно – вина лежит и на человеке, и на животных. Изможденные тюленята страдают от укусов птиц, лис, бродячих собак и других зверей.

Между тем в убийствах ластоногих собеседники винят рыбаков, но говорить об этом прямо отказываются.

«Если я назову вам конкретных виновников, меня затаскают по судам, хотя всем все известно. Не секрет, что рыболовы ругают этих морских млекопитающих самыми последними словами», – говорит Грушас.

По его словам, множество тюленей гибнут насильственной смертью.

«Когда мы находим взрослых мертвых тюленей, безусловно, речь не идет о естественной гибели. По крайней мере, сразу понятно, когда это не так. Давайте четко зафиксируем: тюлени не просто умирают – их убивают. Это не просто смерти, потому что никакой экологической катастрофы нет, – это убийства», – считает специалист.

Позиция рыбаков

Чем тюлени так не угодили рыбакам? Прежде всего, тем, что животные съедают улов и портят снасти. Человек и хищник конкурируют за рыбу. Численность серых тюленей выросла с 6 000 особей в 2000 году до 30 000 в 2021-м. Экологи этому факту, конечно, рады, так как популяция ластоногих восстанавливается, но рыболовы считают, что она достигла своего пика. Взрослый тюлень съедает около десяти кг рыбы в день, и это не предел, а в год, по оценкам рыбаков, до 100 000 тонн.

«Многие страны выплачивают рыбакам компенсации, поскольку тюлени рвут сети, распространяют бактерии, отравляющие белорыбицу, и потребляют десятки тысяч тонн рыбы… Таким образом, мы лишаемся улова и заработка», – возмущается глава Литовской ассоциации производителей рыбных продуктов Альфонсас Баргайла.

Причастность литовских рыбаков к убийствам животных он отрицает, однако проблему с популяцией, по его словам, в любом случае нужно решать. Помимо прочего, рыболов напомнил, что в ряде Скандинавских стран даже есть квоты на отстрел хищников.

Сторонний взгляд

Тем не менее экологи уверяют, что рыбаки, зарабатывающие на хлеб ловлей рыбы в Балтийском море, лукавят, когда говорят о вреде со стороны тюленей. Так Мануэль Абраас, глава немецкого отделения международной некоммерческой организации Sea Shepherd, занимающейся защитой и сохранением экосистем морской среды, в разговоре с изданием отметил, что множество рыболовов просто не хотят отказываться от устаревших технологий:

«Нельзя говорить, что популяция достигла пика хотя бы потому, что в начале XX века серые тюлени были близки к полному исчезновению во всех частях Балтийского моря. Потребовались десятилетия, чтобы ситуация нормализовалась. Кроме того, где-то их действительно много – тысячи, но в районе острова Рюген, например, обитает всего 60 животных».

По его мнению, рыбакам следует активнее говорить о том, какой вред их деятельность наносит морской среде.

«Рыбаки постоянно говорят, что тюлени съедают много рыбы, но давайте поговорим, какой ущерб и какую опасность несут для животных пластик и сети-призраки. Часто молодые тюлени попадают в них, не могут выпутаться и гибнут. Рыбакам необходимо разработать методы ловли рыбы без убийства тевяков. Мы, люди, должны жить в гармонии с другими видами. Мы должны признать, что они, как и мы, имеют право на жизнь, но самое главное – это то, что все мы зависим от здорового моря. Мы не сможем выжить с мертвыми морями и океанами», – подытожил он.

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