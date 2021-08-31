"Попутчики": путешествуем из Клайпеды в Шилуте по дорогам Восточной Пруссии со сборщиком мебели

Новым героем спецпроекта Delfi "Попутчики" стал конструктор мебели Михаил Касумов. Вместе с ним мы проехались по маршруту Клайпеда – Шилуте, который нельзя назвать ни излюбленным, ни популярным, так как даже на взморье о нем знают немногие. Наш собеседник направился в небольшой городок на западе страны на работу.

Обычно он делает это на машине, но сегодня решил проехаться на поезде. В свою очередь, мы составили ему компанию и, пользуясь случаем, попытались разузнать, чем живет литовская глубинка, каким образом он – житель большого города – сумел найти и реализовать себя в провинциальном Шилуте, в чем привлекательность этого региона, и слышны ли здесь отголоски былой эпохи – тех времен, когда край был частью прусского государства и большой германской цивилизации?

Проект "Попутчики" – это цикл живых диалогов в поезде, рассказ о людях, живущих на два дома, об историях успеха и маленьких трагедиях, о личном и публичном, о политике и экономике, о русских и литовцах, о хипстерах и провинциалах, об огнях большого города и разлуке с домом, о встречах и расставаниях, о человеческих утратах и истинной любви.

Там прусский дух

Шилуте – небольшой город на Западе Литвы, столица одноименного районного самоуправления. По последним данным, здесь проживают почти 15 000 человек, во всем районе – около 38 000. Исторически этот регион принято называть Малой Литвой, но местные поправляют: не Малой, а Прусской – Прусская Литва. На протяжении столетий эта земля была частью Восточной Пруссии, здесь большая часть населения исповедовала лютеранство и говорила по-немецки. Сам Шилуте стал таковым лишь в 1923 году, когда Клайпедский край был присоединен к Литве, до этого городок назывался Хайдекруг. Сегодня здесь действует несколько крупных бизнес-субъектов – мебельные фабрики, предприятие по добыче и переработке торфа, сыродельный завод.

Город популярен и среди туристов, особенно немцев. Дело в том, что во время войны Шилуте повезло больше, чем остальным – он почти не пострадал от бомбардировок, тут было разрушено всего несколько зданий. Свыше 80 процентов архитектурного наследия сохранилось, поэтому здесь, как нигде, можно прочувствовать атмосферу старинного прусского городка, большинство из которых 80 лет назад лежали в руинах.

Какими ветрами сюда занесло нашего героя?

"Я – конструктор. Работаю на мебельной фабрике Budriko įmonė, которая больше известна под именем Budhaus. Это литовская фирма, мы производим нестандартную мебель из массива дерева разных сортов. У нас растущее предприятие. Мы специализируемся на особенных – эксклюзивных заказах, точечно ориентированных на конкретного потребителя. Наша продукция довольно активно идет и на экспорт. Мы постоянно совершенствуемся, открываем новых клиентов и новые страны… На этой работе я чувствую, что делаю нужные вещи", – рассказывает Михаил.

До этого наш герой сменил немало профессий: работал на стройках, на кухне, жил за границей, но по-настоящему счастливым почувствовал себя именно здесь. История компании, на которую работает Михаил Касумов, насчитывает без малого 20 лет. У нее несколько представительств – в Клайпеде, в Вильнюсе, в Шилуте. Сегодня здесь трудятся 111 работников.

"Изначально фирма была очень маленькой, начиналась с гаражей, а сейчас здесь целое производство. Я работаю здесь на протяжении последних четырех лет. К слову, так долго я нигде не работал. <...> Шилуте занимает важное место на карте литовских мебельщиков, здесь сконцентрирована промышленность. В частности, крупный завод „Šilutės baldai“, который был основан еще в 1890 году. Здесь очень много людей занимается мебелью. Все, так или иначе, крутится вокруг нее", – повествует попутчик.

По словам Михаила, на заводах в основном работают местные жители, поэтому его пример, скорее, редкость, нежели обыденность.

Foto: Фото - Николай Алешкевич, Delfi

Где родился, там и пригодился

Михаил родился и вырос в Клайпеде, ему 34 года. Сейчас он продолжает жить здесь вместе с семьей, но так было не всегда. Прежде чем осесть в родной гавани, наш собеседник объездил немало городов и стран.

"Я родом из Клайпеды. Пока не было детей, я жил и работал в разных местах, но здесь семья, здесь родственники, здесь своя атмосфера, здесь все понятно и знакомо… Как говорится, в гостях – хорошо, а дома – лучше. Я клайпедчанин в третьем поколении, дедушка и бабушка приехали сюда после войны – из Белогородской области. Жена тоже коренная клайпедчанка. Ее мама родилась здесь, а отец приехал из Зарасай".

Наш попутчик с особой любовью рассказывает о жизни родного края. Он твердо убежден – лучше места в Литве не найти.

"Клайпеда – уникальный город, ведь здесь есть море, Куршская коса, леса, множество мест, где ты можешь отдохнуть. Клайпеда – это место силы. Случается, что приезжаешь после работы без сил, берешь жену и детей, едешь к морю и полностью перезагружаешься. Чувствуешь, как будто заново родился. Плюс, я не фанат мегаполисов и больших городов. Я жил в Вильнюсе, в Норвегии, в Финляндии, в Австрии… Расстояния, пробки, огромное количество времени, которое ты тратишь для того, чтобы добраться из точки А в точку Б… Мне это не по душе. В этом смысле Клайпеда – отличное место для жизни", – с улыбкой говорит герой.

Дорогами Рейха

Маршрут Клайпеда – Шилуте был восстановлен относительно недавно – в 2018 году. Ежедневно, включая выходные, поезд курсирует между городами четыре раза в день. Вместе с Михаилом мы выбрали самый ранний рейс – сели 8.35 и через час уже были в бывшем Хайдекруге. Несмотря на то, что на уровне страны об этом направлении знают немногие, утром вагоны были заполнены людьми. К слову, на соседних местах с нами сидела пожилая немецкая пара – Клаус и Гретта. Мы разговорились с ними и узнали, что они – туристы. По Малой Литве они путешествовали и раньше, но на поезде в Шилуте отправились впервые. Клаус – потомок так называемых мемельлендеров. Его родители, будучи детьми, покинули этот край в 1944 году.

Путь до Шилуте пролегает по старинной железной дороге, модернизированной в советские годы. Она была построена в 1875 году – еще во времена "железного канцлера" Бисмарка, связав Клайпеду (бывший Мемель) и Тильзит (ныне – Советск). Прежде чем достигнуть конечной цели, поезд останавливается в нескольких селениях – на станции в Римкай (Карлсберг), в Дитуве (Диттауэн), в городке Приекуле (Прёкулс), в деревушках Вилкичяй (Вилкетен) и Кукорай (Кукорейтен). В некоторых из них до сих пор сохранились старинные усадьбы, которые видны из окон пассажирских составов. В Приекуле, Кукорай и в Шилуте можно увидеть характерные для этого региона и того времени здания вокзалов из красного кирпича.

"Я бы не сказал, что этот маршрут очень популярен среди клайпедчан. Сам добираюсь до работы на машине, но вот для жителей Шилуте, как мне кажется, он важен. Большая часть пассажиров едет не из Клайпеды в Шилуте, а из Шилуте в Клайпеду – в большой город. На работу, в торговые центры, к морю", – делится наблюдениями Михаил.

Уездный город Ш

За последние 30 лет Литва совершила большой рывок: реальные доходы граждан растут, внутренний валовый продукт (ВВП) республики по паритету покупательной способности на одного жителя вырос с 46 до 84 процентов от среднего показателя по Евросоюзу. В 2019 году – впервые за 29 лет – начало увеличиваться население, но пока это заметно лишь в Вильнюсе – регионы по-прежнему пустеют. Между тем Шилуте – один из немногих уездных городов, где теплится жизнь. В первую очередь, это связано с тем, что здесь осталась промышленность, однако и здесь население убывает. Еще 20 лет назад тут проживала 21 476 человек, а сегодня – 14 968.

Михаил уже несколько лет наблюдает за жизнью этого маленького города. По его словам, проблемы всех населенных пунктов такого типа схожи, но при желании их можно исправить – нужно лишь расставить приоритеты.

"На мой взгляд, ключевое внимание нужно уделять инфраструктуре. У людей должна быть какая-то деятельность, нужно чем-то заниматься – спорт, строительство детских площадок… У нас принято уделять много внимания старшему поколению, и это хорошо, но о молодежи забывать не стоит. Если небольшие города будут привлекательными для молодых людей, в них будет теплиться жизнь. Могу привести хороший пример в лице Гаргждай – столицы Клайпедского района. Там очень сплоченное сообщество, у них много спортивных объектов. Все что-то делают, вместе отдыхают, вместе занимаются спортом, вместе проводят время на свежем воздухе. Кстати, и население там растет", – отметил собеседник.

"Говоря о Шилуте, молодежи там довольно много, но занятость, тем не менее, небольшая. В городе есть красивый парк, спортивных площадок немного, поэтому отдыхать и расслабляться люди ездят в Клайпеду или к заливу. В Русне, в Кинтай, в Древерну", – добавляет попутчик.

Foto: Фото - Николай Алешкевич, Delfi

Возвращаясь к разговору об уникальной специфике края, Михаил говорит, что знает об истории этих мест немало. Несмотря на то, что немецкая культура, язык и люди канули в небытие, принадлежность к Пруссии наложила глубокий отпечаток на регион – отголоски былой эпохи слышны и поныне.

"Здесь на зданиях по-прежнему много немецких надписей, в Шилуте сохранилась прекрасная усадьба. Тут чувствуется дух Восточной Пруссии. Городки – небольшие, но каждый из них особенный. В них есть черты, которые не встретишь ни в одном другом литовском городе. <...> Конечно, об архитектурном наследии могли бы заботиться гораздо лучше, чем сейчас, но в Шилуте все же пытаются беречь то, что осталось, и это очень приятно", – подытожил герой.

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