В понедельник в Вильнюсе можно привиться в автобусах около двух магазинов Lidl

ELTA ru.DELFI.lt

Vilniuje skiepų autobuso pristatymas Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

30 августа вильнюсцы смогут привиться от COVID-19 около двух магазинов Lidl. С 10.00 до 12.30 ч. можно привиться около магазина Lidl на ул. Расу, 9A, а с 18.00 до 20.00 ч. у магазина Lidl на ул. Вирбелишкю, 2.

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