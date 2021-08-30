На родину вернулись 8 мигрантов, незаконно пересекших границу Литвы

До сих пор в страны происхождения вернулись 8 мигрантов, которые незаконно пересекли границу Литвы, еще около 30 изъявили подобное желание, сообщила в понедельник радиостанции LRT директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

У временно поселенных в Литве мигрантов есть возможность вернуться домой с оплатой их дорожных расходов, а также с получением дополнительных 300 евро. Э. Гудзинскайте считает, что постепенно количество определяющихся будет расти.

"Мы совсем недавно начали информировать о такой возможности, реально об этом они узнали несколько недель или неделю назад, поэтому не следует ожидать, что вся эта информация будет принята и использована сразу. Для начала, я думаю, это совсем неплохая цифра", – сказала глава департамента.

В данный момент просьбы о политическом убежище получены от почти 2 тыс. лиц.

"Каждое прошение рассматривается индивидуально, но если оценивать профили, прогнозирую, что около 2-3% всех мигрантов получит убежище, решения по всем остальным, скорее всего, будут отрицательными", – сказала Э. Гудзинскайте.

В этом году в Литву незаконно попали около 4,1 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации этих потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация.

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