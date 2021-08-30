Мэр Клайпеды после полной вакцинации заболел ковидом, однако шлет жителям важную весть

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас 29 августа сообщил, что коронавирус не обошел его стороной. По словам мэра, несмотря на то, что он заболел после полного курса вакцинации, он убежден, что благодаря вакцине у него наблюдается легкая форма коронавируса.

"В пятницу после обеда я почувствовал легкую слабость, насморк, неожиданно появился кашель, поэтому я решил сдать тест на Covid-19. К сожалению, результат был положительным... Это несмотря на то, что 4 месяца назад я привился двумя дозами и все это время тщательно выполняю все рекомендации, вирус оказался сильнее...", – писал мэр в фекйсбуке.

Однако он убежден в том, что вакцина обеспечивает легкое течение болезни.

"Поэтому я однозначно говорю – только вакцина поможет избежать этой коварной инфекции, и только вакцинация облегчает форму и течение болезни. После болезни, без долгих размышлений, как только начнется ревакцинация людей моей возрастной группы, я привьюсь третьей дозой. Нет тех, кто может устоять перед вирусом, но есть еще немало тех, кого вирус не коснулся, задумайтесь и не сомневайтесь в пользе вакцинации. Будьте здоровы, берегите себя и других", – призвал мэр.

Delfi напоминает, что на литовском взморье ситуация с коронавирусом уже давно плохая. Клайпеда находится в черной зоне D.

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