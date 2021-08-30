"В пятницу после обеда я почувствовал легкую слабость, насморк, неожиданно появился кашель, поэтому я решил сдать тест на Covid-19. К сожалению, результат был положительным... Это несмотря на то, что 4 месяца назад я привился двумя дозами и все это время тщательно выполняю все рекомендации, вирус оказался сильнее...", – писал мэр в фекйсбуке.
Однако он убежден в том, что вакцина обеспечивает легкое течение болезни.
"Поэтому я однозначно говорю – только вакцина поможет избежать этой коварной инфекции, и только вакцинация облегчает форму и течение болезни. После болезни, без долгих размышлений, как только начнется ревакцинация людей моей возрастной группы, я привьюсь третьей дозой. Нет тех, кто может устоять перед вирусом, но есть еще немало тех, кого вирус не коснулся, задумайтесь и не сомневайтесь в пользе вакцинации. Будьте здоровы, берегите себя и других", – призвал мэр.
Delfi напоминает, что на литовском взморье ситуация с коронавирусом уже давно плохая. Клайпеда находится в черной зоне D.
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