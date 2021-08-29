Перевезенные в Литву афганцы на условия жизни не жалуются: мы здесь в безопасности, брат

Спасенные литовскими военными афганцы - 181 человек - уже спокойно обосновываются в Расейняй. В отличие от мигрантов, которые нелегально пересекают границу, эти афганцы не жалуются - мол, всего достаточно, а главное, чтобы они могли чувствовать себя здесь в безопасности. Но некоторые жители Расейняй так себя не чувствуют, сообщает LNK.

В общежитии Расейняйской школы технологий и бизнеса, наверное, еще не было такого количества детей. Для малышей увидеть телекамеру на улице - это развлечение. То, чем они так интересуются, вскоре приходит посмотреть глава семейства.

Для этого мужчины, который помогал с переводами литовским военным, и его шестерых детей, поездка в Расейняй была долгой. Они летели польскими авиалиниями.

"Мы прибыли из Афганистана вчера (среда - Delfi). Мы летели из Кабула в Узбекистан, оттуда в Польшу", - сказал мужчина.

Он рассказал, что работал с литовскими военными в провинции Гор в 2011–2013 годах, позже переводил для американцев.

"Талибан интересовался теми, кто работал с правительством, особенно с НАТО. Люди, которые переводили для НАТО, работали вместе, следовали за ними, они - в опасности", - сказал мужчина.

Благодарны литовцем за помощь

Грамуддин прибыл в Расейняй немного раньше - с женой и четырьмя детьми.

"Нам помогла литовская команда. Они вышли за пределы территории аэропорта - на метров 15-20 за ворота, чтобы нам помочь. Мы им очень благодарны за помощь. Если бы они не покинули аэропорт, мы бы не смогли добраться до него", - сказал Г. Садики.

Эвакуированный афганец сказал, что ситуация и раньше была опасной для всех, кто работал с западными командами, но ситуация стала еще более сложной с приходом к власти талибов.

"Кто-то из нас работал с литовцами два, три, четыре года, кто-то - год. Но независимо от того, как долго вы работали, важно, чтобы вы работали. Если кто-то сфотографировал вас, если вас узнают, вы будете в опасности", - сказал Г. Садики.

Грамуддин не сомневается - любой, кто не успел эвакуироваться, будет убит.

"Особенно Соединенные Штаты - они работали с большим количеством афганцев, но не эвакуировали и половину из них", - сказал мужчина.

Сайед эвакуировался в Литву с женой, сыном и братом.

"Мы прибыли вчера, здесь все было готово, мы очень довольны, никаких проблем нет", - сказал Мохаммад Ширзад.

Довольны условиями в Литве

Ни один из афганцев, размещенных в общежитии и опрошенных LNK, ни на что не жаловались и не требовали. Говорят, что там достаточно места, кроватей и еды, рады тому, как литовские военные их встретили.

"Они сказали, что если нам понадобится что-то еще, мы составим список, и они все привезут. Мы очень ценим это", - сказал Г. Садики.

"Мы в безопасности, брат. Литовцы спасли нам жизнь, мы счастливы, мы попробуем жить в Литве", - сказал другой мужчина, держа на руках свою маленькую дочь.

Жители Расейняй не боятся, но не все довольны

"Они сказали, что привезут только несколько человек, а сейчас и родственников привезли. А что будет дальше - Расейняй будет вторым Кабулом?"- сказал мужчина, которого встретили на улице.

Кажется, что жители Расейняй не боятся иностранцев.

"Чем они здесь опасны? А мы опасны или опасны? В гневе, голодные - опасны. Но сначала пускай позаботятся о наших людях, в этом районе много бедных людей", - сказал другой мужчина.

Другой собеседник пожалел детей-беженцев.

"И с этими детишками, как мне жаль их. (…) Все народы стараются создать условия для самых маленьких, а здесь маленькие дети, малыши, остаются без дома", - сказала женщина.

Подтверждение того, что это действительно люди, которые помогали литовским военным, будет достаточным основанием для получения статуса беженца. Департамент миграции планирует рассмотреть их заявления о предоставлении убежища в течение месяца. Правда, их также проверит военная разведка.

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