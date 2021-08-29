Профессор: уже сейчас мы видим начало четвертой волны пандемии

Половина жителей Литвы получила обе дозы вакцины от COVID-19. Число вакцин растет, но растет и кривая распространения инфекции. По словам иммунолога Аурелии Жвирблене, волны пандемии связаны с появлением новых штаммов, но, по ее словам, нам нужно научиться жить с вирусом и вакцинироваться, чтобы избежать более широких ограничений.

На прошлой неделе было зарегистрировано на треть больше вспышек COVID-19. Ухудшается ситуация в производственном секторе, увеличивается количество случаев в образовательных учреждениях.

Иммунолог Аурелия Жвирблиене во вторник в передаче LNK заявила, что мы уже наблюдаем начало четвертой волны пандемии.

"Увеличение числа случаев не является драматическим. Теперь можно даже сказать, что количество госпитализаций пока не представляет большой угрозы. Возможно, эта волна не будет такой страшной, как прошлой зимой и осенью", - сказала А. Жвирблене.

По словам профессора Вильнюсского университета, вакцины работают, что подтверждается красноречивой статистикой.

"Вакцины действуют против дельта-штамма, хотя и немного хуже, чем против исходной версии вируса. Также вероятно, что у переболевших достаточно хороший иммунитет против дельта-штамма", - отметила эксперт.

А. Жвирблене сказала, что история показывает, что волны пандемии связаны с появлением штаммов вирусов.

"Эти волны пандемии как раз связаны с появлением новых вариантов вируса. Так было, например, во время пандемии гриппа 100 лет назад, когда сильно измененный вирус гриппа продолжал вызывать вторую, третью волну, пока в конце концов эти волны не начали выдыхаться, потому что большая часть людей переболела. Теперь у нас есть оружие - вакцина, и вполне вероятно, что это вместе с тем, как люди переболеют, уменьшит эти волны", - сказала профессор.

Говоря о показателе 90% привитых, который называли ученые всего мира, А. Жвирблене отметила, что достичь его нереально. Тем более, что дети до 12 лет еще не прививаются от коронавируса.

"У нас есть такие примеры с другими вирусами. Например, циркуляция кори прекращается, если вакцинировано более 95 процентов населения, но если этот процент хотя бы незначительно снижается - например, до 90, у нас уже есть вспышки кори.

При других инфекциях этот метод был подтвержден, но мне интересно, сможем ли мы добиться этого с помощью коронавируса", - сказала иммунолог.

Поэтому, по ее словам, нам придется научиться жить с вирусом, который становится эндемическим вирусом, постоянно циркулирующим в обществе.

"Главное - убедиться, что вирус не останавливает экономику, не забивает койки в больницах. Мы должны научиться жить с этим вирусом, чтобы жизнь вернулась в более менее нормальное русло", - подчеркнула А. Жвирблене.

Самое главное, как сказала собеседница, - защитить самых уязвимых. Для этого важно отслеживать опыт Израиля, где третьей дозой вакцины начали прививать пожилых людей и людей из уязвимых групп.

"Несомненно, третья доза усиливает иммунный ответ, что, вероятно, будет эффективным. Сложно сказать, будет ли это массовая ревакцинация для всех возрастных групп", - сказала профессор.

"Лично я не думаю, что мы должны проходить ревакцинацию каждый год, потому что этот вирус не меняется так сильно, как вирус гриппа. (...) Может быть, после третьей дозы люди будут защищены на 2-3 года, но пока трудно сказать", - продолжила она.

Предстоящее возвращение учеников в учебные заведения и возвращение студентов в аудитории, несомненно, признала А. Жвирблене, увеличит количество случаев заражения, но, по ее словам, сейчас правительство поступает правильно, оценивая ситуацию не по конкретным случаям, а по количеству госпитализаций.

"Это правильный подход, потому что главное, чтобы у нас не было такой серьезной ситуации в медицинских учреждениях, как это было прошлой зимой, чтобы не было так, что вся система будет работать только с случаями ковида", - сказала собеседница.

Тем не менее профессор обратила внимание на необходимость расширения рядов вакцинированных пенсионеров.

"Было бы хорошо, если бы люди старше 70 лет достигли показателя вакцинации, близкого к 100%. Это определенно снизит риск того, что этим людям понадобится госпитализация", - сказала А. Жвирблене.

"Возможно, некоторые частичные ограничения - ночные клубы или спортивные клубы - могут ограничить их деятельность, но пока мне кажется, что предпринимаются усилия, чтобы этого не произошло", - прокомментировала иммунолог возможные новые ограничения.

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