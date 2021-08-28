Посольство Китая: надеемся, что правительство Литвы предпримет конкретные действия для "исправления своей ошибки"

Посольство Китая призывает Литву руководствоваться принципом "Единого Китая". Так оно отреагировало на выражение поддержки Литве парламентами Западных стран в дипломатической борьбе с Китаем.

По данным посольства, принцип "Единого Китая" - это международное соглашение и политическая основа для развития международных отношений меду Китаем и другими странами и организациями, включая Литву.

"Призываем председателя парламентского Комитета иностранных дел и других подписантов соблюдать международную честность и справедливость, кроме того, правительства обязались руководствоваться принципом "Единого Китая" в отношении Тайваня, проявлять конструктивность в развитии двусторонних отношений Между Китаем и Литвой ради благосостояния своих людей, разумно подбирать слова и действия, воздерживаться от вводящих в заблуждение заявлений и неверных сигналов в отношении тайваньских сил", – сказано в сообщении посольства.

По данным сообщения, заявление Литвы о том, что Тайваню разрешат открыть посольство, нарушает суверенитет Китая и территориальную целостность, поэтому жесткий ответ Китая на заявления Литвы обоснован.

"Некоторые люди прикидываются, будто не знают и сознательно не обращают внимание на проступки Литвы, при этом обвиняют Китая, который принимает справедливые решения для сохранения территориальной целостности и суверенитета. Каковы реальные мотивы таких заблуждений и наглого нарушения международных норм?", – сказано в пресс-релизе.

Китай надеется, что правительство Литвы предпримет конкретные действия для "исправления своей ошибки".

В пятницу члены парламентов стран Запада выразили поддержку Литве в ее дипломатической борьбе с Китаем и призвали Вильнюс высказать "нынешнюю позицию в отношении агрессивного поведения Китая".

В сообщении, подписанном председателями Комитетов иностранных дел парламентов таких стран, как США, Германия, Франция, Великобритания, ЕП, осуждают "политическое, дипломатическое и экономическое давление" Китая на Литву.

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