Попытки нелегально пересечь границу зафиксированы в Игналинском, Варенском и Шальчининкском районах.
По данным СОГГ, пограничники визуально фиксировали несколько небольших групп мигрантов, но они не пытались пересекать границу. Для предупреждения таких лиц используют аудиообращения на арабском, курдском, английском, французском и русском языках.
Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме. Для наблюдения за территорией СОГГ использует свой служебный вертолет и самолеты иностранных партнеров - Германии и Латвии.
За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4100 мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!