В Клайпеде – конференция ЛГБТ+ с участием политиков и правозащитников

28 августа в Клайпеде состоится конференция "Цвета", посвященная превенции насмешек в адрес общины ЛГБТ+, в конференции примут участие также представители Клайпедского муниципалитета и политики. Цель конференции – выяснить, чего не хватает для того, чтобы Клайпеда стала лидером в осуществлении политики превенции такого рода насмешек и решении подобных проблем.

Конференция состоится в гостинице Amberton Klaipėda. С докладами выступят координатор организации Be patyčių Эгле Тамулёните, эксперт центра расширения равных прав Маргарита Янкаускайте, представитель Литовского центра социальных исследований Лютаурас Лабанаускас, представитель Литовской лиги геев Эгле Кукторайте, депутат Моника Ошмянскене, члены правления группы ЛГБТ+ Вильнюсского университета Эрнеста Смилингите и Преглюс Жуклис, а также психолог Раса Катинайте.

На конференции обсудят ситуацию с насмешками в Литве и конкретно в Клайпеде, а также положение общины ЛГБТ+, потребности этих людей, роль государства в деле создания безопасного окружения для молодежи из уязвимых в социальном плане групп.

Конференцию увенчает дискуссия "Домашняя работа, которую должна проделать Клайпеда, чтобы стать лидером в Литве по осуществлению политики превенции насмешек среди молодежи и решению соответствующих вызовов", после которой ее участники подпишут меморандум.

После конференции в Klaipėdos Elingаs состоится концерт Jazzu.

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