Новейший прогноз: погода улучшится только после выходных

В субботу рядом с Литвой будет формироваться новый центр циклона. Во многих районах пройдут дожди, местами сильные - в основном на севере. Ночью будет 10–15, днем 16–21 градус тепла.

В воскресенье давление понемногу начнет расти, однако особых перемен не ожидается. Ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет 9–14, на косе около 16 градусов тепла. Днем часто будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 17–21 градуса.

В понедельник снова будет серо и мрачно. К Литве приблизится еще один небольшой циклон. Дожди пройдут по всей стране. Ночью будет 11–16, а днем 17–22 градуса тепла.

Во вторник осадков будет меньше. С востока к Литве приближается зона высокого давления. Небольшие дожди возможны только местами, днем в основном на юге страны. Ночью будет 9–14, днем 18–23 градусов тепла.

Согласно нынешним прогнозам, 1 сентября ожидаются кратковременные дожди ночью и днем температура будет такой же, как в предыдущие дни.

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