В пятницу вечером министр экономики посетила несколько вильнюсских баров: "паспорт возможностей" действует

В Литве все еще не смолкают разговоры о "паспорте возможностей", поэтому министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте 27 августа вечером посетила несколько вильнюсских баров.

"Сегодня вечером мы с командой зашли в несколько вильнюсских баров и кафе, которые принимают только клиентов с "паспортом возможностей" ☕️🍸 Еще недавно при 634 случаях коронавируса в день "нормальная жизнь" была невозможна. А сегодня мы можем радоваться приближению осени и без ограничений вернуться к разным видам деятельности. Город полон вернувшихся из отпуска жителей и туристов. Жизнь не стоит! Наша общая цель - добиться такой ситуации, чтобы не было необходимости в "паспорте возможностей", – писала министр в фейсбуке.

В пятницу вечером министр порадовалась помощи некоторого бизнеса в такое сложное время.

"При таком количестве больных, как сейчас, в прошлом году в Литве были ограничены многие виды деятельности: услуги общепита, туризм, развлечения и т.д. Наша цель - не ограничивать деятельность. Мы видим, что количество больных растет, но наша цель держать открытыми вакцину и "паспорта возможностей", чтобы бизнес мог работать. Я очень рада что есть бизнес, который помогает нам в это непростое время", – сказала Армонайте.

Министр заметила, что случаи мошенничества встречаются редко, кроме того, такие люди обманывают только самих себя - платят деньги и остаются без защиты, вместо того, чтобы бесплатно получить защиту.

Delfi напоминает, что со следующей недели "паспорт возможностей можно получить в аптеках, в отделениях "Литовской почты", "Содры" и в отделениях Центра реестра.

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