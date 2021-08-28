Подарок Вильнюсского муниципалитета понравился не всем учителям

Вильнюсских педагогов в этом году ждет подарок - бесплатные проездные билеты с октября. По словам представителя мэрии Паулюса Вайтекенаса, это отчасти будет символичным подарком ко дню учителя. Однако не все учителя рады такому подарку, а некоторые почувствовали себя "нищими".

Вайтекенас информировал Delfi, что этой услугой в Вильнюсе смогут воспользоваться около 20 000 работников системы образования.

"Будет такой подарок, он запланирован на октябрь. Приятное совпадение - как раз в начале октября празднуют День учителя. В Вильнюсе около 20 000 работников системы образования, на этот подарок потребуется, около 5 млн. евро", – сказал он.

Но не все учителя были рады такому подарку, некоторые в социальных сетях писали, что куда лучше надбавка к зарплате.

"Почему так тяжело увеличить зарплату на такую же сумму? Или просто из одного кармана власти деньги перекладывают в другой, создается иллюзия поддержки системы образования?", – вопрошал один учитель.

Другая учитель пошутила, сказав, что скоро крупу будут выдавать, а работать в школу по-прежнему никто не пойдет.

"Как нищим – то 5 евро за консультации, то проездной, еще крупу пусть выдадут по случаю 1 сентября. А потом жалуются, что работать некому. В наше время выгоднее работать маникюрщицей, чем учителем, если сравнить почасовую оплату", – писала она.

С этим мнением согласилось немало учителей, они назвали эту инициативу глупостью и писали, что лучше бы увеличили зарплаты.

"Радость конечно, но что будет, если с октября снова будет удаленка. Ведь если заболеет хотя бы один ребенок, 7-10 учителей должны будут изолироваться... Дали бы хотя бы проездные с сентября, тогда успели бы их использовать..., – писала еще одна женщина.

"Люкс! Обязательно воспользуюсь! Не на каждый день, но пригодится. Из комментариев создается впечатление, что даже если бы миллион подарили, все равно нашли бы к чему придраться, слишком много злобы накопилось. Я понимаю, что есть в сфере образования много проблем, хочется иных зарплат и т.п., но этот негатив прорывается", – писала одна учительница.

"Дареному коню в зубы не смотрят", – сказал Delfi председатель Литовского профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас.

Он сказал, что еще не слышал о такой инициативе, но это было бы неплохо

"Может, позже мы обсудим, но сейчас еще многие учителя в отпуске, поэтому пока отзывов не слышал", – сказал Навицкас, заметив, что и о повышении зарплат тоже ничего пока не знает.

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