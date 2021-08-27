Кащюнас: сложившаяся у польской границы ситуация с мигрантами в Литве невозможна

Сложившаяся у границы Польши ситуация, когда мигрантов несколько недель не пускают ни в Беларусь, ни в Польшу, в Литве невозможна, говорит председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

"Все под контролем, процесс возвращения действует эффективно (...). Иными словами, ситуация, которая имеет место у польской границы, именно у границы Польши, так как эти люди находятся в Беларуси, на мой взгляд, в Литве по сути невозможна: мы более гибкие, мы решаем эти проблемы эффективно, и Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) знает все алгоритмы, как это сделать", – сказал парламентарий в пятницу после встречи со службами, ответственными за контроль над процессом миграции.

По его словам, то, что некоторые лица безуспешно пытаются пересечь границу несколько раз, "показывает, что система действует".

Агентство ООН по делам беженцев во вторник призвало Польшу принять группу мигрантов, предположительно, с Ближнего Востока, которая уже более двух недель застряла на границе с Беларусью. Как отмечает агентство, эти люди, по всей видимости, из Афганистана и Ирака, они могут нуждаться в медицинских услугах и международной защите.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге, в свою очередь, в среду обнародовал временное обязательство для Латвии и Польши оказать помощь двум группам мигрантов, пытавшимся незаконно попасть в Евросоюз из Беларуси.

Литва, как и Польша с Латвией, в последнее время сталкивается с возросшими в несколько десятков раз потоками мигрантов. В Литву в этом году незаконно попало 4,1 тыс. мигрантов. Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.

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