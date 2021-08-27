Главком ВС Литвы: учения "Запад" по своим масштабам похожи на учения 2017 года

Планирующиеся в сентябре вблизи литовской границы военные учения России и Беларуси "Запад" по своим масштабам будут похожи на учения, проходившие в 2017 году, говорит главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы.

"Масштабы очень похожи: одни цифры декларируются фактически, в связи с вопросами контроля за учениями в международном масштабе, а число участников в общем больше, потому что (оно) скрывается под другими учениями, но очень похоже на то, что было в 2017 году", – сказал журналистам в пятницу главком ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.

Первый заместитель начальника Главного управления по международному военному сотрудничеству Министерства обороны России Евгений Ильин в августе сообщил, что в учениях на территории России и Беларуси будет участвовать до 200 тыс. военнослужащих, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц военной техники, включая 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

По словам В. Рупшиса, учения "Запад" не связаны с Литвой или Балтийским регионом и "больше ориентированы на всю европейскую часть".

"В районе границы довольно спокойно, что касается учений или применения вооруженных сил", – сказал главком.

По его словам, в Беларуси дислоцированы российские вооруженные силы – их столько, сколько и декларировалось заранее.

В. Рупшис сказал, что ВС Литвы и союзники по НАТО готовы к приближающимся учениям и как к предусмотренным, так и к непредусмотренным ситуациям, которые могут возникнуть во время их проведения.

Премьер Ингрида Шимоните ранее говорила, что нелегальная миграция в преддверии учений "Запад" представляет угрозу для безопасности страны.

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