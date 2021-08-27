С нелегальными мигрантами в Руднинкай удалось связаться по интернету: кадры из палаточного лагеря

В Руднинкай уже несколько недель в палаточном лагере живут 800 мигрантов. Они рассказывают, что находятся в неизвестности и в ужасных условиях. Ночью в палатках холодно, у мигрантов нет ни одежды, ни дров. Между тем министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте просит мигрантов потерпеть.

Delfi просил у МВД разрешение на поездку в лагерь, но журналистам ответили, что пока это невозможно из соображений безопасности и из-за угрозы коронавируса.

Сами мигранты считают, что СМИ в Руднинкай не пускают, чтобы никто не увидел, в каких условиях живут мигранты.

Delfi удалось пообщаться с несколькими мигрантами по интернету.

"Это место для жизни людей не годится. Мы каждый день страдаем", – сказал Мухаммед Хатем Али из Ирака, который находится здесь две недели.

Gyvenimas Rūdninkų stovykloje

"Нам никто ничего не говорит, ссылаясь на секретность информации. Они манипулируют нами, как будто мы не люди. Куда пропала человечность? Некоторые из нас до сих пор не получили свои телефоны, не могут связаться с близкими", – сказал мужчина, подтвердив, что им предложили 300 евро за добровольное возвращение домой.

"Большинство из нас покинули родину против своей воли, спасая свою жизнь. Так как нам вернуться?", – сказал Али.

Карар Эхсан, который находится здесь 25 дней сказал, что в лагере они спят или пытаются учить литовский.

"Ночью бывает так холодно, что заснуть невозможно, – сказал он.

Али это подтвердил. Мигранты утверждают, что у большинства нет даже подушек, теплой одежды, а в палатках полно мух и комаров. Он поделился фотографиями сыпи на теле, которая появилась от матрасов.

Мигранты пытаются греться у костров, но у них нет достаточного количества дров.

"Чтобы согреться или погреть еду, нам приходится залезать на деревья, рисковать своими жизнями, – сказал Али. – Это трагедия. Мы как в тюрьме, но бывают и тюрьмы, где условия лучше, чем здесь. Но мы ведь люди, не преступники".

Мигранты могут покупать необходимое в автолавках. Но мигранты жалуются на высокие цены.

Gyvenimas Rūdninkų stovykloje

Мигранты жалуются, что нелегко им получить и помощь врачей.

Gyvenimas Rūdninkų stovykloje

Эсхан сказал, что в лагере есть пострадавшие во время бунтов.

"Бунты были из-за плохой воды, из-за тяжелых условий. Вмешалась полиция, они применили слезоточивый газ, резиновые дубинки. Многие были ранены", – сказал он.

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