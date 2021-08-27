Представители парламентов западных стран поддерживают Литву в дипломатической борьбе с Китаем

Представители парламентов западных государств выражают поддержку Литве в ее дипломатической борьбе с Китаем и призывают Вильнюс сохранять "нынешнюю позицию в отношении агрессивного поведения Китая".

В распространенном в пятницу заявлении, подписанном председателями комитетов по иностранным делам (КИД) парламентов более десяти государств, в том числе - США, Германии, Франции, Великобритании, Европейского парламента (ЕП), осуждается "политическое, дипломатическое и экономическое давление на Литовскую Республику (ЛР)".

"Вмешательство во внутренние дела члена Европейского союза (ЕС) и НАТО не приветствуется и не подобает. Решение ЛР выйти из формата „17+1” и намерение развивать экономические и культурные связи с Тайванем является решением суверенного государства, подобным равноценным независимым решениям, принятым другими государствами", – говорится в заявлении.

Также выражается поддержка Литве и ее стремлению "сотрудничать с Китаем на двусторонней основе и всесторонне согласовывать действия с союзниками в Европе и трансатлантическими союзниками".

"Нас также радуют развивающиеся экономические отношения с Тайванем, и мы призываем Литву сохранять нынешнюю позицию в отношении агрессивного поведения Китая", – говорят представители парламентов.

В заявлении ЕС, правительства и другие союзники призываются оказывать "всестороннюю поддержку" Литве посредством проведения политики "на благо своих жителей и более широкого международного сообщества".

Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павилёнис благодарит коллег за "единодушную поддержку" и подчеркивает, что эта солидарность еще раз подтверждает, что союзники ценят "опирающуюся на демократические ценности" внешнюю политику Литвы.

Как говорится в сообщении, Ж. Павилёнис также подчеркивает, что крупные западные державы находятся "на стороне Литвы и не позволят Китаю демонстрировать агрессию против одного из членов ЕС и НАТО".

"Председатель комитета выражает надежду, что Китай поймет, что стратегия "разделяй и властвуй", которую зачастую использует и российский режим, на этот раз не сработает. Мы едины и будем едины со своими западными партнерами", – говорится в сообщении.

Заявление подписали главы КИД государств Балтии, а также США, Великобритании, Германии, Франции, Ирландии, Чехии, Нидерландов, Швеции, Украины и ЕП.

Китай из-за углубляющихся связей Литвы с Тайванем ранее в этом месяце отозвал своего посла в Вильнюсе и предложил отозвать для консультаций и посла Литвы в Пекине.

МИД Китая тогда заявил, что такое решение вызвано желанием открыть представительство Тайваня в Литве.

Поддержку Вильнюсу в конфликте с Пекином уже выразили госсекретарь США Энтони Блинкен, председатель КИД Сената США Роберт Менендес, подписавший и упомянутое обращение западных политиков.

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