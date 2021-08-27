Мигрантов с Руднинкайского полигона переведут в бывший исправительный дом Кибартай

Нелегальные мигранты, проживающие сейчас в палатках на полигоне Службы общественной безопасности в Руднинкай, в холодный период года будут переведены в исправительный дом в Кибартай, который сейчас готовят к закрытию, сообщило в пятницу Министерство внутренних дел (МВД).

Эту информацию Delfi подтвердили три несвязанных между собой источника.

По нашим данным, осужденных вывезут до 1 октября. Их там около 300", – сказал Delfi человек, пожелавший сохранить анонимность. По его данным, в колонии планируют разместить мигрантов.

"В палатках они не смогут зимовать. Ищут места для них. Там сейчас помещения вроде общежитий", – сказал источник.

"Все скрывают, ни с кем ничего не обсуждают. Все произошло очень быстро. Утром приехала комиссия МО и Минюста. Походили и решили. Работников колонии - одних на пенсию, других уволят, третьи смогут ездить на работу куда-то в другое место. Никого ничего не волнует", – возмущался собеседник.

Сначала говорили, что работники колонии смогут охранять мигрантов, но на это не согласился Департамент тюрем.

Об оптимизации колоний в Литве говорили в 2018 году.

О том, что такая секретность вызывает напряжение сказал "крестьянин" Дайнюс Гайжаускас.

"Это вызывает много вопросов и сомнений, планирует ли это правительство вообще что-нибудь, намерено ли оно работать прозрачно? Мне сообщили, что часть заключенных из Кибартай переведут в Мариямполе, потом их переведут куда-то и оттуда", – сказал депутат.

По словам депутата, муниципалитет Вилкавишкиса вообще ничего не знает.

"Какой-то план осуществляют, но совершенно секретно, и никто ничего не знает", – сказал Гайжаускас.

Эту информацию вскоре подтвердило и МВД. В сообщении сказано, что ищут место для мигрантов из Руднинкай, чтобы они там могли жить в холодное время года. Выбрали Кибартай, поскольку там есть инфраструктура.

"С похолоданием и приближением зимы, чтобы спасти людей от холода и простудных заболеваний, нужны быстрые решения. Мы их нашли – сначала позаботимся о поселенных в лагере в Руднинкай мигрантах, потому что условия здесь едва ли не самые худшие из всех созданных в Литве временных центров для мигрантов", – сказал для пресс-релиза вице-министр внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.

"Также предоставим более теплые условия проживания детям и женщинам. В холодный период обеспечим надлежащие условия проживания незаконно пересекшим государственную границу иностранцам до тех пор, пока будут рассмотрены их прошения о предоставлении убежища", – добавил он.

Как утверждает министерство, в исправительном доме Кибартай обеспечено отопление, электроснабжение, интернет, водоснабжение и горячая пища, действует медпункт.

Здесь оборудованы и помещения для досуга – библиотека, ремесленный центр, тренажерный зал, есть футбольный стадион и баскетбольная площадка.

Осужденные будут переведены

МВД утверждает, что исправительный дом в Кибартай намечалось отдать Turto bankas (Имущественному банку) в соответствии с разработанной Министерством юстиции реорганизацией.

"Проживающие там осужденные, как и планировалось, будут переведены в ближайшие исправительные учреждения, в которых достаточно свободных мест для отбывания наказания. Департамент по делам тюрем обеспечит сохранение рабочих мест всех работающих должностных лиц, отвечая потребностям и ожиданиям", – говорится в сообщении.

Министерство подчеркивает, что охрана мигрантов будет осуществляться в соответствии с положениями Закона о правовом положении иностранцев.

После переселения мигрантов из Руднинкай там будут установлены модульные дома – лагерь в Руднинкай будет реорганизован.

МВД напоминает, что на территории Училища пограничников в Медининкай сейчас тоже интенсивно создается вся необходимая для поселения мигрантов инфраструктура. Часть мигрантов с погранзастав и других мест временного расселения уже переведена из палаток в модульные дома в Медининкай.

В лагере Медининкай сейчас поселено 350 мигрантов – преимущественно лица из наиболее уязвимых социальных групп.

В Центре для беженцев в Рукле в модульных домах также проживает 219 иностранцев, на Падварёнской заставе благодаря помощи Австрии установлено 50 модульных домов.

Министерство надеется, что за сентябрь все мигранты с погранзастав и других мест временного проживания будут переведены в модульные дома, чтобы обеспечить им все необходимые условия быта и гигиены.

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