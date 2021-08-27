Департамент статистики совместно с Министерством здравоохранения и медицинскими экспертами оценили данные о сопутствующих заболеваниях и протекании болезни у 24 пациентов, которые били привиты обеими дозами вакцины. Данные показали, что у 10 из них были очень тяжелые иммуносупрессивные состояния, такие как трансплантаты или лимфома.
"При наличии таких состояний специфический иммунитет от вакцины создается с большим трудом. Среди этих лиц есть два человека в возрасте до 65 лет", - говорится в сообщении.
Еще девять были уже очень пожилого возраста, болели критическими болезнями, часть из них - пациенты больниц паллиативной помощи, болеющие онкологическими заболеваниями в терминальной стадии.
У четырех человек были серьезные патологии и болезни, которые связывают с высоким риском смерти от коронавируса.
У одного человека не было явных медицинских показаний, которые могли бы объяснить недостаточный иммунный отклик: это был человек старшего возраста, у которого была легкая кардиоваскулярная патология.
По предварительным данным, все используемые в Литве вакцины очень эффективны в плане защиты от коронавируса, госпитализации и смерти от вируса.
Департамент статистики проводит анализ эффективности вакцин и возможных побочных эффектов, результаты которого скоро будут обнародованы.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 296 тыс. 738 человек, из них всё еще больны 6994 - этот показатель за сутки повысился.
От коронавируса в Литве скончались 4520 человек, из них 24 были полностью привиты. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно – связана 9201 смерть.
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