Средняя зарплата в Литве за год выросла на 12%, за квартал – на 3,2%

BNS ru.DELFI.lt

Средняя начисленная зарплата (брутто) в Литве во третьем квартале была 1566,4 евро - на 12% больше, чем в июле-июне прошлого года. При расчете не учитывались индивидуальные предприятия.

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