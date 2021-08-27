ССР расследует возможную коррупцию на экзаменах для иностранцев

Служба спецрасследований (ССР) подозревает члена экзаменационной комиссии и пятерых иностранцев в коррупции на экзаменах по литовскому языку и основам конституции.

ССР в пятницу сообщила, что подозрения во взяточничестве предъявлены члену экзаменационной комиссии Каунасского района, а пяти гражданам из Ливана, Египта, Ирана, Ирака и Нигерии - подозрения в подкупе.

По данным следствия, член комиссии за взятки создавал иностранцам возможность незаконно сдать экзамены, которые необходимы, чтобы получить постоянный вид на жительство в Литве или в другой стране ЕС.

Иностранцы, как подозревают следователи, платили ему за экзамен взятки до 300 евро.

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