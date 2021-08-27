Мэр: реконструкция стадиона в Каунасе будет завершена к весне 2022 года

Реконструкцию каунасского стадиона им. С. Дарюса и С. Гиренаса планируется завершить к весне следующего года, заявил мэр Каунаса Висвальдас Матийошатис.

"По нашем плану, еще вчера мы говорили с директором компании Autokaustа (подрядчик стадиона – BNS), мы должны закончить в апреле - начале мая (2022 года – BNS). В июне у нас будет одно важное мероприятие", - в пятницу рассказал В. Матийошайтис.

Реконструкцию стадиона начала турецкая компания Kayi Construction, однако в январе договор с ней был расторгнут самоуправлением, так как компания не выполняла обязательства.

Затем был заключен договор с каунасской дорожно-строительной компанией Autokausta.

Статьи по теме: Суд: Каунас законно расторг договор со стоившей стадион турецкой компанией

После реконструкции стадион должен отвечать требованиям самой высокой 4-ой категории УЕФА.

Стоимость подрядных работ - 32 млн евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!