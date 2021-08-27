Министр обороны: литовские военные покинули Кабул до взрыва

Литовские военные, осуществлявшие операцию по эвакуации афганцев, успели покинуть Кабул до взрыва у ворот аэропорта, говорит министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Они уже не в Афганистане. Могу просто подтвердить, что их в то время там уже не было", – сказал BNS министр.

Из Кабула в Литву прилетели 11 военнослужащих Сил спецопераций литовской армии.

Армия США в четверг подтвердила, что у ворот кабульского аэропорта в четверг прогремел мощный взрыв. Это произошло в то время, как в самом аэропорту под руководством американцев продолжается эвакуация тысяч людей.

США и их союзники ранее сообщали, что располагают разведывательной информацией о том, что в аэропорту столицы Афганистана сохраняется угроза террористической атаки.

А. Анушаускас ранее подтвердил, что в четверг в Литву уже прилетел последний самолет с 26 помогавшими литовским военным афганскими переводчиками и членами их семей.

По его словам, Литва во время десятидневной операции по эвакуации переместит из Афганистана в общей сложности 176 афганцев – помогавших литовским военным переводчиков и их семьи, бегущих от перенявшего контроль над Афганистаном Талибана.

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