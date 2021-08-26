Сообщение о ДТП поступило 26 августа, в 20.44 ч.

По предварительным данным, в ДТП пострадал мотоциклист.

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