Сообщение о ДТП поступило 26 августа, в 20.44 ч.
По предварительным данным, в ДТП пострадал мотоциклист.
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В Висагнасе на ул. Парко столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.
Сообщение о ДТП поступило 26 августа, в 20.44 ч.
По предварительным данным, в ДТП пострадал мотоциклист.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!