Серьезное ДТП в Висагинасе: столкнулись автомобиль и мотоцикл

ru.DELFI.lt

В Висагнасе на ул. Парко столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл.

Сообщение о ДТП поступило 26 августа, в 20.44 ч. По предварительным данным, в ДТП пострадал мотоциклист. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!