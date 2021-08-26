В Виденяй между депутатом парламента Литвы и мигрантами произошел конфликт

Депутат парламента Литвы, председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас 26 августа посетил Виденяй, где пытался говорить с нелегальными мигрантами из Африки и убеждал их вернуться домой.

Мигрантам предлагают бесплатные билеты назад и 300 евро на дополнительные расходы. Однако такое предложение мигрантам не понравилось, разгорелся конфликт.

Кащюнас пытался объяснить нелегалам, что пока никто из мигрантов не получил политическое убежище в Литве, то же самое ждет и мигрантов из лагеря в Виденяй.

Kasčiūnas ir migrantai

Депутат пытался объяснить, что если нелегалы не согласятся вернуться по собственному желанию, их все равно депортируют. Кроме того, их еще ждет суд за незаконное пересечение границы, а за такое правонарушение грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Услышав об этом, некоторые мигранты разозлились, стали заявлять, что их права нарушают. Нелегалы говорили, что было время, когда сами литовцы массово эмигрировали в другие страны.

Кащюнас им на это ответил, что это несравнимые ситуации.

Kasčiūnas ir migrantai

Мигранты также были возмущены, услышав, что еще никто не получил убежище. Они заявили, что их истории должны выслушать, а в связи с услышанным от депутата они намерены обращаться к парламентскому контролеру.

"Вы обязаны рассматривать просьбы об убежище", - кричали возмущенные мигранты.

На это Кащюнас ответил, что все истории выслушают, но повторил, что никто не получит убежище.

"Если вы сейчас не согласитесь вернуться домой, и вам не предоставят статус беженцев, вы отправитесь в тюрьму за незаконное пересечение границы", - сказал он.

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