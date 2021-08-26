Литве на борьбу с климатическими изменениями выделят 63 млн евро

Литва в этом году получит из Фонда модернизации Евросоюза (ЕС) 63 млн евро на помощь электромобилям, более чистым технологиям, модернизации зданий самоуправлений, беспахотному земледелию.

Министерство окружающей среды и энергетики подтвердило направления национального финансирования из фона на 2021-2022 годы, сообщило Министерство энергетики.

В первые годы помощь от фонда (20 млн евро) планируется направить на внедрение более экологически чистых технологий на промышленных предприятиях, обновление зданий самоуправлений, чтобы увеличить эффективность трат энергии.

Еще 15 млн евро пойдут на стимулирование покупки электромобилей, а 8 млн евро - на снижение затрат топлива из-за развития беспахотной обработки земли.

Кроме Литвы средствами Фонда модернизации ЕС могут пользоваться Польша, Латвия, Эстония, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия и Болгария.

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