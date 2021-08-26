Министерство окружающей среды и энергетики подтвердило направления национального финансирования из фона на 2021-2022 годы, сообщило Министерство энергетики.

В первые годы помощь от фонда (20 млн евро) планируется направить на внедрение более экологически чистых технологий на промышленных предприятиях, обновление зданий самоуправлений, чтобы увеличить эффективность трат энергии.

Статьи по теме:
Жаркое лето-2021 от Сахалина до Антарктиды. Июль побил почти все температурные рекорды
Европа оказалась не готова к разрушительному наводнению. Кто виноват — чиновники или ученые?  (20)

Еще 15 млн евро пойдут на стимулирование покупки электромобилей, а 8 млн евро - на снижение затрат топлива из-за развития беспахотной обработки земли.

Кроме Литвы средствами Фонда модернизации ЕС могут пользоваться Польша, Латвия, Эстония, Чехия, Венгрия, Румыния, Словакия, Хорватия и Болгария.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!