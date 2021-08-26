Словения прислала Литве 10 километров колючей проволоки для забора на границе

В четверг в Литву прибыли 10 километров колючей проволоки (концертины) из Словении, а также материалы для сооружения барьера на границе с Беларусью - столбы и крепления, сообщило Министерство внутренних дел Литвы.

"Эта помощь очень важна для нас. Наша цель - соорудить забор как можно скорее, поэтому сейчас важно обеспечить бесперебойные поставки материалов. Хотя сейчас поток нелегальной миграции снизился, нам необходимо оборудовать защитный барьер и усилить охрану госграницы. Мы благодарим Словению, которая предоставила нам помощь", - отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

В конце июля Словения выделила Литве и гуманитарную помощь.

Литва уже получила 105 км концертины из Эстонии и 24 км из Украины. В начале августа началось возведение забора из концертины на Друскининкайской заставе.

Чешское правительство передало в дар Литве 13,5 млн чешских крон (около 530 тыс. евро). Чехия - первая страна, которая предложила Литве финансовую помощь в борьбе с миграционным кризисом.

Австрия подарила Литве 50 модульных домов. Также Литва договорилась с Польшей, Украиной, США о технической и экспертной помощи.

В рамках механизма гражданской обороны ЕС в Литву прибыла гуманитарная помощь - палатки, модульные дома, кровати, одеяла, мебель, электрогенераторы, обогреватели и другие необходимые вещи из 16 стран.

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