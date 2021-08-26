В Литве говорят о повышении пенсий: через несколько лет средняя пенсия может достигнуть 565 евро

В 2024 году средняя пенсия у людей с необходимым стажем может составлять 565 евро, но для этого политики должны соблюдать план повышения пенсий, сказала советник президента Ирена Сегаловичене.

"Этого можно доиться, но очень важно, чтобы политики строго соблюдали ежегодный план повышения пенсий. В 2024 году мы увидим, какой будет средняя зарплата, главное, чтобы было достигнуто необходимое соотношение между средней зарплатой и пенсией", – сказала LRT советник президента.

По ее словам, по нынешним подсчетам в 2024 году пенсия должна составлять больше 50% средней зарплаты.

Президент Литвы Гитанас Науседа обсудит вопрос повышения пенсий с министром социальной защиты и труда Моникой Навицкене и представителями пенсионеров.

Сегаловичене сказала, что на встрече обсудят ускоренный вариант индексации пенсий.

"Президент при формировании правительства высказал надежду на соблюдение порядка ускоренной индексации пенсий", – прибавила она.

Предложение министерства, связанное с изменением подсчета пенсий и уравнивания общей части для людей с разным стажем, по словам Сегаловичене, поможет снизить нищету.

"Пенсии людей с самыми небольшими доходами до минимального уровня повышают через две системы – пособия и социального страхования. Эта раздробленная система не выгодна государству, людям непонятно, что это за пенсионные надбавки, поэтому министерство предлагает не платить надбавки, а включить эту часть в пенсионную систему, чтобы людям было понятнее. Мы идем к установке минимального размера пенсии в стране. Это хорошее направление", – сказала она.

Навицкене в свою очередь заметила, что пенсии будут повышать быстрее, чем установлено в законах.

"Рост пенсий будет состоять из двух частей - будет расти значимость индивидуальной части, которая зависит от уплаченных взносов. Ее индексируют быстрее. Люди, которые делали больше взносов, заметят более быстрый рост пенсий. Увеличатся и самые маленькие пенсии", – сказала она Žinių radijаs.

По словам министра, чтобы нищета среди пожилых людей уменьшилась хотя бы на 25%, надо ускорить индексацию и обеспечить всем получателям базовую пенсию.

"Осенью у нас будут проекты, которые мы передадим на рассмотрение в парламент, и пенсии начнут повышаться с 1 января 2022 г", – сказала Навицкене.

По словам Сегаловичене, в 2019 г. уровень нищеты среди пенсионеров вырос до 39,5%. Около 300 000 человек-получателей пенсий, балансируют на грани нищеты. За чертой бедности живет 41 000 человек.

Всего в Литве пенсию по старости получают 607 000 человек.

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