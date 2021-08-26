СОГГ: за минувшие сутки в Литву не пустили более 150 мигрантов

За минувшие сутки в Литву пытались попасть более 150 мигрантов, пограничники их не пропустили, в страну не попал ни один из них, сообщила в четверг Служба охраны госграницы (СОГГ).

Попытки нелегально пересечь границу зафиксированы в Игналинском, Варенском, Шальчининкском районах и в Друскининкайском самоуправлении.

В Литву пытались попасть и одиночки, и группы мигрантов, в которых было от нескольких до нескольких десятков человек.

За сутки зафиксировано несколько таких случаев, больше всего в Шальчининкском районе.

Пограничники в глубине белорусской территории визуально фиксировали несколько небольших групп мигрантов, которые не приближались к линии госграницы.

Также было установлено несколько случаев, когда в Литву не пропускали тех мигрантов, которым уже ранее не позволили незаконно пересечь госграницу.

Патрулирование на территории Литвы и далее осуществляется в усиленном режиме.

За минувшие сутки на границе не применялось служебное оружие, спецсредства или физическое принуждение.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Решение о возврате лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!