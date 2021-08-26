Аналитик о ситуации в Литве: собственное жилье не всем будет доступно

На стыке весны и лета в этом году на рынке недвижимости наблюдался скачок продаж жилья и цен на недвижимость. Однако данные за июль показали, что часть покупателей отдыхает, продажи и цены стали стабильнее. Однако аналитик Арнольдас Антанавичюс отмечает, что сейчас рынок находится на тонкой грани, если эту черту перейдут, собственное жилье будет по карману не всем.

Индекс цен на жилье в Литве, который составляет Ober-Haus по крупным городам страны (Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй и Паневежис), в июле 2021 года вырос на 1,6% (в июне 2021 г рост составил 2,0%). Общий уровень цен на жилье в Литве за последние 12 месяцев вырос на 15,3% (в июне 2021 г. годовой рост составил 13,6%).

По данным Ober-Haus, за год жилье в Вильнюсе подорожало на 15,4%, в Каунасе – на 14,3%, в Клайпеде – на 14,9%, в Шяуляй – на 16,9% и в Паневежисе – на 17,9%.

Представитель Оber-Haus Раймондас Регинис сказал, что даже летний период не охладил рынок и он оставался достаточно активным.

"По данным Центра реестра в июле было продало 3600 квартир - на 2% больше, чем в июне (в мае наблюдался пик - 3900 квартир)", – сказал эксперт.

Антанавичюс заметил, что в последнее время цены на жилье растут быстрее, чем зарплаты, а это может сделать жилье менее доступным, особенно в Вильнюсе, где наблюдается самый большой спрос.

"Последние данные демонстрируют стабилизацию цен в Вильнюсе", – отметил Антанавичюс. Он считает, что рост цен может остановить только сами покупатели, если они сделают паузу, будут выжидать и торговаться. Но пока наблюдается обратная ситуация: люди спешили инвестировать в недвижимость, поскольку слышали информацию об обесценивании средств. Антанавичюс сказал, что сейчас рост цен замедлился.

"В Вильнюсе цены уже достигли того уровня, что больше расти не могут, иначе жилье станет недоступным. Если в 2007-2008 гг жилье могли купить люди без денег, банки давали 100% стоимости жилья, не было политики ответственного кредитования, то сейчас ситуация иная. Нужен первоначальный взнос, нужно отвечать определенным критериям и т.д. Я об этом говорю к тому, что люди, быть может, и согласились бы с ценами продавцов, но им это не позволяют сделать обстоятельства – банки, доходы и т.д. И вот в Вильнюсе цены стабилизировались. В Каунасе, в Клайпеде цены еще растут, но Вильнюс всегда задает тон, другие города идут за ним", – заметил аналитик.

"Сейчас квадратный метр жилья в старых районах Вильнюса стоит 1400-1500 евро за кв. м. Чем ближе к центру, тем выше цены - до 2000 евро за кв. м, а в новых квартирах с частичной отделкой - 2300 евро/кв. м. Разница в цене на старое и новое жилье составляет 30% за кв. м", – заметил собеседник.

Представитель Inreal Томас-Совищс Квайницкас сказал, что в Вильнюсе сейчас ситуация выгоднее для продавцов, чем для покупателей. В Каунасе же, наоборот, пока в выигрыше покупатели.

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