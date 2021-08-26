Премьер-министр: протестующих сейчас волнует не вакцинация, а внешняя политика Литвы

Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что митинг, запланированный на 10 сентября, судя по публичным заявлениям, не будет направлен против мер по обузданию COVID-19, на нем в целом планируют оспаривать направление внешней политики Литвы.

Она убеждена, что на митинге 10 августа были замечены люди, занимающиеся антиправительственной деятельностью.

"Мне негоже спекулировать, но мне кажется, это уже произошло, и есть риск, что такое случится и на других мероприятиях, что люди, которые выступают против конкретных решений правительства находят странных спутников, с которыми не всегда хотят иметь дело", – сказала Шимоните в интервью порталу pilietybė.lt.

"В числе этих людей были и такие, которые выступали с антигосударственными заявлениями, например, Палецкис со своей оценкой событий 13 января или другой деятельностью, за которую его судят. Были и другие люди", – сказала премьер, отметив, что на митинге были и участники акций протеста против поселения мигрантов в приграничных районах.

Она подчеркнула, что участники таких акций должны оценить, с кем вместе они протестуют.

Шимоните заметила, что организаторы митинга 10 сентября даже не скрывают, что главная цель этого мероприятия - не средства борьбы с COVID-19, а оспаривание внешней политики правительства.

"Из их высказываний мы видим и открытую декларацию, знаете, прививки это так, тесты и "паспорта возможностей" тоже, но главный вопрос - неудачная внешняя политика Литвы, ведь с соседями надо дружить и вообще, правительство должно уйти в отставку", – сказала Шимоните.

Напомним, что митинг 10 августа в Вильнюсе завершился беспорядками. Под подозрением находятся 29 человек, пострадали 18 стражей порядка.

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