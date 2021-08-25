24 августа, в 6.59 ч., поступило сообщение из больницы о смерти мужчины, Полиция выясняет причину смерти.

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