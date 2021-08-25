Правительство Литвы решило не покупать вакцину от коронавируса Sanofi Pasteur/GSK

Правительство Литвы в среду решило не покупать создаваемую компаниями Sanofi Pasteur и GSK вакцину от COVID-19.

В ноябре прошлого года правительство приняло решение купить в соответствии с предварительным договором купли-продажи 1,5 млн доз вакцины этих производителей, однако, как указывает Министерство здравоохранения, ситуация с того времени сильно изменилась: уже зарегистрированы четыре вакцины других производителей, и Еврокомиссия (ЕК) с учетом это уменьшила общее количество этой вакцины, запланированное к приобретению.

"Странам также разрешено выйти из этого договора и больше не покупать вакцину этого производителя", – сообщает министерство.

По его данным, Литва подписала договоры о покупке семи вакцин: 1,86 млн доз вакцины AstraZeneca, 0,7 млн доз Janssen, 1,38 млн доз CureVac, 0,5 млн доз Moderna, 9,3 млн доз Pfizer, 0,6 млн доз Novavax и 0,37 млн доз Valneva.

Часть этих вакцин еще не подтверждены в Евросоюзе.

С учетом того, что Литва обеспечила себя достаточным количеством вакцин, а Sanofi похожа на уже запланированную к покупке Литвой вакцину Novavax, а также того, что развитие этой вакцины отстает от развития вакцин других производителей, принято решение ее не покупать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!