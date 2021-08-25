Литва примет до 200 афганцев, выделит на их потребности 600 тысяч евро

Литва примет до 200 афганцев, на обеспечение их потребностей намечено выделить около 600 тыс. евро, постановило в среду правительство.

"Проект подготовлен с учетом сложной ситуации в Афганистана. Возникла угроза для граждан этой страны, которые помогали вооруженным силам Литвы и других стран НАТО, и для связанных с ними родственными узами лиц", – говорится в постановлении правительства.

Министерству обороны поручено организовать перевод в Литву не более 200 таких афганцев и обеспечить их потребности здесь.

"Точное число нам уже известно, оно меньше, но так записано в соответствии с решением Комиссии по миграции", – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас после заседания правительства.

"Предварительная сумма, необходимая для перемещения, расселения граждан Афганистана, составляет 600 тыс. евро", – добавил он.

Во второй половине дня в Литву самолетом доставлено еще полсотни помогавших литовским военным афганцев и членов их семей. В ночь со вторника на среду в Вильнюс прилетели 14 афганских переводчиков с семьями, в общей сложности 50 человек.

Они временно поселены в самоуправлении Расейнского района.

Договоры с литовской армией в Афганистане были заключены у 115 переводчиков.

Ранее сообщалось, что перемещения в Литву ожидает около 100 помогавших литовским военным переводчиков и членов их семей, опасающихся, что талибы могут попытаться с ними расправиться.

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