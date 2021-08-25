Министр культуры Литвы: судьбу памятника Цвирке будут решать муниципалитет и горожане вице-мэр обещает убрать его в середине сентября

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что после того как специалисты Департамента культурного наследия вычеркнули памятник Пятрасу Цвирке из списка охраняемых культурных ценностей, его судьбу будет решать муниципалитет и горожане. "Этот памятник говорит не о заслугах перед литературой, культурой, это просто символ советской политики, его современная Литва, современное государство не должно беречь как культурное достояние – такой была наша главная цель. Какой будет его дальнейшая судьба – будет решать муниципалитет, горожане. Это дело муниципалитета", – сказал министр.

Он обещал, что Минкульт окажет всю необходимую помощь, если например, памятник решать передать Литовскому национальному музею. По его мнению, не надо принимать неокончательные решения и оставлять памятник в сквере, но в другом контексте.

Кайрис сказал, что этого человека надо оценивать "как символ жестокой советской политики", тогда "будет легче говорить о Цвирке как творце, писателе, деятеле культуры".

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас приветствует решение, принятое комиссией и утверждает, что памятник из сквера уберут в середине сентября и передадут Литовскому национальному музею.

Он сказал, что сейчас ждут решения экспертов о сквере, в котором стоит памятник, как его будут приводить в порядок, будет зависеть от того, какие ценные особенности сквера отметит комиссия.

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс хотел бы, чтобы в этот список внесли сам сквер Цвирки, как "характерный пример стилистики неоклассицизма".

Сторонники упразднения памятника опираются на данные Литовского центра исследования геноцида жителей и сопротивления, который в 2019 г. указал, что писатель и политический деятель Цвирка был пособником оккупантов, что привело к серьезным и губительным для страны и ее жителей последствиям.

Защитники памятника утверждают, что стремление бездумно уничтожать советское наследие ничем не лучше советской цензуры, а литературный талант Цвирки должны оценивать отдельно от политической его деятельности.

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