НАТО отправляет в Литву Группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами

Главный политический орган НАТО - Североатлантический совет - в среду единогласно постановил выделить Литве Группу поддержки в борьбе с гибридными угрозами, сообщило Министерство обороны Литвы (МО).

Ранее Литва обратилась в НАТО по вопросу о выделении такой группы из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Эксперты альянса будут анализировать возможные сценарии гибридной кампании, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.

Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что группа НАТО прибудет в Литву в начале сентября.

Министр заявил, что прибытие в Литву Группы поддержки в борьбе с гибридными угрозами свидетельствует, что союзники ответственно оценивают геополитический контекст Литвы и готовы к любым возможным инцидентам.

"Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем - в международном масштабе недружественному соседу еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку", - в пресс-релизе Минобороны заявил А. Анушаускас.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!